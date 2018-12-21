開箱試玩 MPM-7 變形金剛 大黃蜂 Bumblebee電影經典甲蟲車版玩具

變形金剛電影《大黃蜂 Bumblebee》上畫，開箱試玩MPM-7 合金版變形玩具，大黃蜂人形忠實重現劇中造型，車形更是最經典的福士甲虫車，比舊電影變雪佛蘭有feel好多。

【開箱試玩】變形金剛電影《大黃蜂 Bumblebee》上畫，今次電影重新起用「G1世代」基本設計，大黃蜂終於變回古董福士甲虫車，比舊電影變雪佛蘭有feel好多，好有親切感。而我就好欣賞這款MPM-7 合金版變形玩具，人型有一貫電影版老變的細節detail，上色也精美，即來看開箱報告。

變形金剛 MPM-7 大黃蜂 Bumblebee 市價約$699（鍾世傑 攝）

人型評分：90分

MPM-7 變形金剛 大黃蜂 Bumblebee是一件很好玩的玩具，大黃蜂在新電影中的人型造型，其實與舊電影無大分別，雖然腳被腳背甲阻礙了一點點可動，但整體仍然令人喜歡。而且身體各部件如頭部、雙手、胸部飛彈、背翼、腳板的上色和細節都好細膩，外觀和可動性我給90分。

MPM-7 大黃蜂頭頂高15cm。（鍾世傑 攝）

但從前面、正側面看都相當瀟灑，人型的結構和比例不錯。（鍾世傑 攝）

背面始終有最大片的車頭蓋、車頭玻璃和車頂，看來有點胖。（鍾世傑 攝）

兩片胸甲可以打開，內面的飛彈上色精細，而且有金屬感。（鍾世傑 攝）

大黃蜂兩粒圓燈眼做得好仔細，面具上的透明件也有層次，不過就要換件，不是全變型。（鍾世傑 攝）

也能半跪，舊電影版死敵路障也仔客串。（鍾世傑 攝）

關於可動性，雙手可以自由向側、向上提起，不受外甲及背翼影響。（鍾世傑 攝）

比起手的高可動性，雙腳被由車尾變成的腳背裝甲阻礙，向後摺的幅度大為下跌，是整件玩具最失敗的地方。（鍾世傑 攝）

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+ 4 + 3 + 2

變型過程：60分

MPM-7的整體變形難度比柯柏文更難玩，我覺得達到6（10是最難），尤其是雙腳，尾輪、腳背甲、腳板第一次變形時都花了一些時間去理解結構，相比下車身、頭／手就簡單得多，我給60分。不過，都有一些TF同好是追求好複雜的變型，享受變一次型過程要十多分鐘的，或者它是你杯茶也未定。

+ 4 + 3 + 2

甲虫車型：65分

車型重新採用經典的福士甲虫車，令人非常有親切感，上色方面，車窗好靚，車身有做漸變及舊化，可惜車軨及防撞杆都用原色灰膠……即時招分。

此外，MPM-7又犯了MPM（Movie Master Piece）系列通病，設計去得太盡、空間用得太盡，生產技術卻追不上設計，真實的玩具永遠不可能像電腦3D模組一樣變得順暢無缺；每次變形成車時，外甲不是左邊車門突起，就是車頭蓋彈起，全身有好多小夾縫，只能給65分。

車型飽滿，全部用半透明藍色車窗，頗有好感。不過車軨及防撞杆未有使用金屬油，即時cheap了。（鍾世傑 攝）

車內的零件太多太迫，只要有一個step變得不好，就會出現爆甲。（鍾世傑 攝）

另一不喜歡是沒法將劍／炮收到車底，連200蚊平價版都做得比它好。（鍾世傑 攝）

整體評分：75分

自己覺得MPM-7比較適合重視人型外觀的朋友，其細節和人型比例真的做得好好；甲虫車外型當然比MP版那款G1更大更型，如果不是變車後不時的爆甲情況，影響了一點點分數，我會給更加高分。



對MPM-7的變形過程，我有很多想法，希望Takara Tomy好好想一想，玩家買Transformers的初心其實是甚麼？我自己就是要爽快／變來變型、扭來扭去。相比之下，雖然平價的Studio Series在上色、身高、用料都不及MPM-7好，但就給我更爽快的體驗了。

整體來說，MPM-7值得擁有，現時市價已有回落，開始玩得過了。