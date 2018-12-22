iPhone必備Party Games！即開即玩．聖誕、新年好玩AR遊戲推介

聖誕、新年又到，與朋友開Party熱熱鬧鬧大玩迷你遊戲就最開心，不想又要帶遊戲機、board games四圍去，不妨考慮iPhone下載定幾隻AR Games，見面即開game即玩，非常方便。近期有幾款利用AR Kit開發的遊戲，隻隻都好合適一班朋友一齊玩，等記者同翠如一齊試玩一下先。

大時大節約埋朋友出來食飯出來玩，好難每次都要帶Switch或Boardgame出來玩，一人一部iPhone連線打機先過癮。不過並非人人都想玩「食雞」、「第5人格」，不妨考慮近排大熱的AR Games，只張有張枱，大家都可以隨時連線一齊玩。今次記者就同翠如約埋朋友一齊試玩幾隻AR Games，介紹一下幾隻game有確定幾好玩。

即刻睇片睇睇翠如玩成點啦！

多人一齊開手機就玩到

AR Blast

售價：$15

一款以AR方式於實境模擬一個彩色方塊磚塔，最多四人一起合作或對戰，利用發射同色磚塊來消塔的遊戲。遊戲只需要有一塊平地就玩到，基本上任何地方都可以隨時對戰，加上玩法簡單得來又夠刺激。雖然是收費遊戲，但大部份玩家都給予5星評價，值得玩。

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AR Blast

Kings of Pool Kings of Pool

免費下載 原本一款手機桌球遊戲，近排更新後加入AR功能，可以在任何地方模擬一張桌球枱出來與朋友對打。雖然同時只可以2個人一齊玩，但篤波不用再上「波樓」，又可以隨時挑機，好方便。 遊戲下載

Warhammer AoS Realm War Warhammer AoS Realm War

免費下載 著名的即時戰略遊戲近斯推出的外傳遊戲，改為AR即時戰略玩法，在枱面上生成不同的地型，以1vs1的對戰玩法，呼喚出不同魔物迎戰。最有趣是可以透過屏幕看到整個地圖地型及對方的配置，然後再考玩家的反應戰鬥，畫面極度漂亮仔細，戰鬥又非常刺激，易上手得來玩法又有深度。 遊戲下載

AR Smash Tank AR Smash Tank

售價：$8 最後推介的便是可以最多8人同時混戰的《AR Smash Tank》，於平地上模擬出不同的建築及場景，然後控制、彈射坦克來攻擊對方。多重不同的攻擊模式、道具，玩法簡單得來，又夠刺激，絕對值得下載玩。 遊戲下載

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