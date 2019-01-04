2019新年快樂，祝各位今年都睇到心水好作。不過相信好多人包括小弟莫講話2018年未追完，就連2016同2017年都債台高築，正是人生有涯，卡通無涯。新年流流總要來個年度回顧。在歐美宅界如同「動畫IMDb」般具公信力的著名網站MyAnimeList，會員投票之2018年動畫分數排名塵埃落定。

英文動漫網MyAnimeList的2018年得分最高的新動畫，除了包括人類聖經的《紫羅蘭永恆花園》 （京紫）和難民番代表《搖曳露營△》外，想不到是由《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》和《比宇宙更遠的地方》齊齊勇奪冠軍。

《銀魂.》在2018年分前後兩季上，內容為終章「銀之魂篇」（銀ノ魂篇），擁躉15年的長情自然化作好評。（網上圖片）

JoJo在歐美一向人氣高企，第五部動畫一出誰與爭鋒。（網上圖片）

「MyAnimeList」2018年續作最高分數排名

《銀魂.》8.82（冬）／8.84（夏） 《JoJo奇妙冒險第五部黃金之風》8.81 《我的英雄學院第三季》8.69 《齊木楠雄的災難第二季》8.65 《命運石之門0》8.63 《進擊的巨人第三季》8.51 《食戟之靈第三季：餐之皿遠月列車篇》8.37 《七大罪戒律的復活》8.29 《Fairy Tail魔導少年最終章》8.27 《Overlord不死者之王第三季》8.21 《魯邦三世第五部》8.19 《黃金神威第二季》8.12 《刀劍神域Alicization》8.11

以8分或以上為最Top計，人氣系列續集如《銀魂.》、《齊木楠雄的災難第二季》、《我的英雄學院第三季》、《進擊的巨人第三季》、《命運石之門0》、《食戟之靈第三季：第餐盤遠月列車篇》及《JoJo奇妙冒險第五部黃金之風》都雄據榜上三甲。

治癒聖經《紫羅蘭永恆花園》人物刻劃出眾，感情細膩，成長故事和反戰訊息討好，加上京阿尼作畫質素保證，很難不跑出。（網上圖片）

但新連載動畫表現也很亮麗。8分或以上的新動畫多達14部。而且歐美觀眾對治癒系、日常系等類型的作品出奇地受落。不過在日本成為話題的《工作細胞》、《擅長捉弄人的高木同學》及《DARLING in the FRANXX》卻差一點才登8。

改篇自曉佳奈同名輕小說、由京都動畫製作的《紫羅蘭永恆花園》（得分8.60）在推出前一年憑着神級超靚預告片已被譽為「人類聖經」，畫面唯美、劇情治癒、賺人熱淚，好評如潮是預期之內。

而堪稱2018年「難民番」代表的《搖曳露營△》在職場壓力高舉的日本奇蹟爆紅，Blu-ray銷量極為理想。可能大家都想看可愛女生露營野餐、悠悠閒閒度假，即使在文化背景不同的歐美，也獲得8.32的高分。似乎用來放空腦袋、抒解悶氣的空氣系動畫是全人類共同需要。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》，看名字已見破格，把異世界故事男主角力弱的套路推向極端。（網上圖片）

井上堅二、吉岡公威的《Grand Blue碧藍之海》憑瘋狂搞笑同青春肉體福利已經夠照。（網上圖片）

罕見地以潛水為題材之夏番《Grand Blue碧藍之海》、黑幫父女檔《極道超女》、近乎怪誕的校園日常系《遊戲3人娘》和Netflix有份的懷舊打機作《高分少女》 等喜劇類作品也榮登8分榜上。

《關於我轉生變成史萊姆這檔事》來自伏瀬小說原作，成功在近年已經十分泛濫的異世界類作品中跑出。而動作懸疑的《Banana Fish戰慄殺機》改編自吉田秋生於1985年創作的漫畫，角色有美國人有日本人而且帥氣有型，加上幫派鬥爭、毒殺陰謀等寫實橋段，歐美觀眾更易投入。

改編大政武夫同名漫畫的《極道超女》，世上最善良的行古惑老竇如何跟超能力養女的日常胡鬧，笑中有淚。（網上圖片）

あfろ漫畫原作，《搖曳露營△》是芳文社一貫風格，基本上就是跟着一眾女高中生在日本到處露營，劇情平淡但可愛又治癒，2018年至Chill之選。（網上圖片）

也許在部份人眼中算是黑馬，雄據MyAnimeList最高分（8.61）的新動畫，竟是雙料冠軍：《比宇宙更遠的地方》和《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》。

《比宇宙更遠的地方》此部由MADHOUSE製作的原創動畫跟《搖曳露營△》也是關於幾個女生去旅行，不過前者卻非露宿野餐咁簡單，而是乘坐破冰船前往南極探險，少點膽量也不能做到。四位女生充滿了熱血、勇氣、友情、夢想和獨立的自我發現之旅，確是笑中帶淚的動人傑作。

《比宇宙更遠的地方》講述四個高中女生勇闖南極的熱血夢想故事，一名源自於日本首位進入太空的太空人毛利衛在被邀請至南極昭和基地時所說的話：「只要數分鐘便能抵達宇宙，但抵達昭和基地要花數日的時間，它比宇宙更遙遠。」（網上圖片）

《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》名字令人聯想到一般御姊控輕小說，大橋卻引人入勝：思春期症候群—這是在網絡上流傳，只會發生在青少年身上的神祕事件。「聽見某人的心聲」也好、「遇見某人的未來」也好 、「誰和誰的人格交換」也好，都是被稱為思春期症候群，沒人相信的都市傳說。（網上圖片）

至於《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》是日本作家鴨志田一創作的輕小說，由溝口凱吉負責插畫，2014年經電擊文庫出版。故事驟然聽落甚有《物語》系列的氣質。峰原高中二年級學生梓川咲太某日在圖書館借書時，偶然遇見穿着兔女郎服的前藝人兼學姊櫻島麻衣，她因為「思春期症候群」的症狀而逐漸被世人遺忘。咲太為了幫助在學校被當成空氣的麻衣，而逐漸親近對方，更開啟一連串與患有思春期症候群少女們的故事。

也許名字有點輕浮、難以獲得觀眾即時的認真對待；不過作者以思春期症候群的神祕事件之前設，暗喻日本校園欺凌、網絡欺凌的文化、甚至社會上人際疏離的問題，確有心思。而且劇情充滿出人意表，加上女角人設養眼、作畫漂亮，《青春豬頭少年》確有成為新一代《物語》類神作之勢。

「MyAnimeList」2018年新作最高分數排名