《Catherine: Full Body》加強版搶先試玩　緊張刺激的四角關係！

日本 Atlus 預定於 2019 年 2 月 14 日在 PS4／PS Vita 等主機上推出，並支援雙平台之間的記錄存檔共享或跨平台連線同樂的人氣異色動作益智冒險遊戲《Catherine 凱薩琳》系列新作《凱薩琳 Full Body》（Catherine Full-Body／キャサリン・フルボディ），宣布自即日起在 PS Store 開放本作體驗版讓玩家們嘗鮮試玩。

本作為全球熱銷超過 100 萬套的人氣異色動作冒險遊戲《凱薩琳》系列最新移植加強版，遊戲中除了保留之前《凱薩琳》的豐富遊戲要素之外，還加入許多新規要素，如除了原本只有兩人的凱薩琳外，這次還新增第三名凱薩琳登場，讓玩家們從原本的三角關係一口氣升級為更加緊張刺激的四角關係，也讓這場渣羊男冒險闖關冒險增添更多遊戲趣味性！

至於在這次官方自即日起開放下載試玩的體驗版方面，將會把序盤一開始兩天內的內容編輯成一個特別編輯版讓玩家們來嘗鮮；玩家們除了可以藉此來先行體驗在遊戲內穿梭於現實與惡夢之間的故事導入部分之外，還將可以搶先欣賞到包含這次新追機的眾多動畫演出畫面，以及讓玩家們可以更加容易遊玩的全新進化動作益智冒險部分，有興趣的玩家們不妨現在就趕快來下載體驗看看吧！

▼點擊大圖查看更多凱瑟琳Full Body的遊戲畫面▼

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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