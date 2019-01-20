C3AFA 2019陣容公佈　三日見齊高橋洋子、茅野愛衣與東山奈央

遊戲動漫
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C3AFA HONG KONG 2019是C3來港第10週年，演出陣容豐富，《新世紀福音戰士》主題曲《残酷な天使のテーゼ》主唱高橋洋子、《刀劍神域 Alicization》聲優茅野愛衣、《高達創戰潛行者》聲優小林裕介和聲優歌手東山奈央等重量級人馬必成焦點。C3AFA HONG KONG 2019將於2月22至24日在香港會展1號ABCD展廳舉行。

C3AFA HONG KONG 2019展期首日（2月22日），《新世紀福音戰士》主題曲《残酷な天使のテーゼ（殘酷天使之綱領）》主唱高橋洋子將壓軸出場，更一連兩日到主舞台演唱。22日打頭陣為剛完成10周年紀念特別演出之女子偶像團體SKE48，不過登場成員待定。《少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-》兩位聲優佐藤日向及小泉萌香將於主舞台上跟動漫迷近距離見面。日本人氣虛擬網紅「Vtuber」電腦少女シロ（Siro）及アズマリム（Azuma Lim）亦將登上主舞台與各位粉絲見面。日本J-POP女團DEAR KISS隨後亦會首次踏上主舞台。

C3AFA HONG KONG 2019第二日（2月23日）先有是《刀劍神域》聲演愛麗絲的聲優茅野愛衣，連同製作人丹羽將己大談動畫製作細節和最新情報。大熱偶像育成遊戲《THE IDOLM@STER 765 MILLIONSTARS》聲優原由實、沼倉愛美及山崎遙，將會演出。同日亦會有高達迷不能錯過的「GUNDAM SPECIAL STAGE in C3AFA HONG KONG 2019」，今年更是高達系列40周年，最新動畫《高達創戰潛行者》主角聲優小林裕介將會為各位粉絲帶來系列最新情報。當日重頭節目「I Love Anisong SHOWCASE」請來三位大熱聲優及歌手：ASCA、田所梓及綾野真白，為大家熱情獻唱。

C3AFA HONG KONG 2019最後一日（2月24日），有聲優歌手東山奈央首次來港登台。《黑色五葉草》聲優梶原岳人及諏訪部順一亦將登場與擁躉近距離交流。加上《星夢學園》的「AIKATSU! Special Stage」、台灣女子偶像團體AKB48 Team TP的潘姿怡（Mina）及邱品涵（Pin-han）將登台演出。《魔法禁書目錄Ⅲ》聲優阿部敦及井口裕香亦會跟粉絲分享動畫最新動向。當日也有「GUNDAM anisong special stage」，樂隊BACK-ON聯同人氣女歌手Iris將會獻唱。

C3AFA HONG KONG 2019 FULL LINEUP:

「C3AFA HONG KONG 2019」詳情：

日期：　2019年2月22 - 24日
地點：　香港會議展覽中心1號ABCD展廳
票價:
預售入場門票 HK$30
預售「3日通」門票 HK$75
入場門票 HK$35
主舞台入場券 免費 (1月28日起於「C3AFA HONG KONG 2019」官網接受登記 觀眾須另行購買C3AFA HK 2019入場門票)

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