Robot魂《復活的魯魯修》蘭斯洛特Sin 紅蓮特式 兩大KMF強化復活

全新電影《復活的魯魯修》（コードギアス 復活のルルーシュ）日本上映中，Robot魂 figure 系列將於7月推出蘭斯洛特Sin、紅蓮特式：兩款只曾在預告出現數秒的新KMF，現在有大量新圖大放送，解構機設細節。

在第2輯動畫完結時，朱雀扮成Zero殺死了魯魯修，娜娜莉成為新共和政府的主腦，人類進入「光明元年」。

故事就發生在「光明2年」，娜娜莉跟Zero一起到一個沙漠地區探訪難民營，卻遇上新的敵人，最後被虜走。卡蓮、萊伊德、女忍者咲世子受命到戰士王國積古斯救人，竟又被新的Geass使用者襲擊！失蹤的C.C.竟在場，更被施襲者尊稱為「主人」。究竟真正的Zero/魯魯修會否復活？（不復活應該會被觀眾集體割櫈吧！）暫時未知！但預告最後是有齊紅蓮特式、蘭斯洛特Sin兩部改良版KMF合力對抗戰士王國積古的新款KMF，即睇Robot魂玩具圖輯，多了解兩部新KMF。

+ 9 + 8 + 7

蘭斯洛特siN「冠以罪之名，蘇醒的凶悍白色死神」

新名稱非常中二病，設定跟蘭斯洛特阿爾比昂相約，左膊換了一片藍色的裝甲，似乎是因為朱雀在片頭戰敗時損毀，最終決戰時作緊急修理時的形態（玩具同時附有白色膊甲替換）。腰際加裝了「C7 Anti Material Valis」雙炮，「能量光翼」由「無中生有」變成有摺疊式翼幹，可收在背包兩側（但玩具應該是要插件才能打開光翼），原本插在背包兩旁的雙劍，竟換成了兩把袖中短劍，以及2把紅色短刀。（7月發售／現正接受預定／7992日圓／未包稅）

Robot魂《復活的魯魯修》蘭斯洛特Sin

+ 10 + 9 + 8

紅蓮特式「象徵黑色騎士團的最強機體」

紅蓮特式的改動不算多，是以「紅蓮聖天八極式」為本再改良，配色由鮮紅改為深紅，再配更多銀色，尖角也更加多，胸部多了一個雞頭相當型，能量手再次強化，figure手是以替換件形式伸長，上色頗細緻。小刀則升級為狼頭形刀柄的「試製一號熱斬刀」。機設師中田榮治巧妙地將「能量光翼」上下反轉裝，視覺上更具攻擊性。（7月發售／現正接受預定／8640 日圓／未包稅）

Robot魂《復活的魯魯修》紅蓮特式

+ 7 + 6 + 5

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