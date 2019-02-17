【俄羅斯方塊Tetris 99】食雞大逃殺解說、刺激Battle Royale血統

早前Nintendo Direct公布的Zelda夢見島、大雄牧場物語、白金新作Astral Chain等作品當然令人驚喜，不過要說到最奇趣「咁都比你諗到」的，當然是這款變成大逃殺玩法的《俄羅斯方塊Tetris 99》，以下就同大家說明：

最強(?)大逃殺遊戲Tetris 99 網民趣圖：

《俄羅斯方塊Tetris 99》是款Switch平台的Switch Online會員免費遊戲，其玩法是在俄羅斯方塊之上加入了Battle Royale（大逃殺/食雞）元素，一局入面會有99名選手，廝殺到最後生還的就是勝利者。而有別於以往1對1或4打的Tetris，99人大逃殺的玩法就是可以選擇對手攻擊，以及有KO計及搶奪Badges(徽章)，越多Badges攻擊力越高，就同Battle Royale掠奪對手變強一樣。因為遊戲中沒有什麼說明，以下就同大家簡介一下：

－畫面外圍有5角型的，代表你現正的攻擊目標

－畫面外圍被線指著的，代表該名玩家攻擊目標是你

－消除1行時不會發動攻擊

－消除2行時會攻擊1行，消除3行攻擊2行，消除4行攻擊4行

－被攻擊時遊玩畫面左方會顯示攻擊數，可透過消除來抵消攻擊及延後

－可用左控捍移動選擇攻擊目標，或用上方四個自動功能

－「K.O.s」代表自動選擇攻擊瀕死的對手

－「Randoms」代表隨機選擇攻擊目標

－「Badges」代表自動選擇攻擊持有最多Badges的對手

－「Attackers」代表自動選擇正攻擊你的對手

－當選擇「Attackers」時受到複數玩家攻擊，能一次過反擊所有目標

－每當成功KO一名對手可收集Badges，於遊玩畫面右下角顯示

－KO 2名對手可完整1個Badges（較厚外型的徽章）

－KO 4名有第二個、KO 8名有第三個、KO 16名有第四個

－當KO持有Badges的對手，可以直接取得其Badges

－1個完整Badges加攻25%，2個50%，3個75%，4個100%

綜合以上的系統，可以看到《俄羅斯方塊Tetris 99》完全有Battle Royale的血統。當KO強敵時能變得更強，運氣好又可能「執雞」成功。不過因為最後期的Badges會急升，一直沒有KO的話會處於極劣勢，而太早KO最多對手亦會被人用「Badges」盯上，容易被圍攻。所以留意局勢變化隨機應變， 一邊落磚一邊適時切換攻擊目標成為此作一大關鍵。

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