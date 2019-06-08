【衝鋒21】小早川瀨那靠勇氣消滅軟弱　由跑腿成為英雄

總是帶著護目鏡的跑衛，向着光的世界奔馳，由一個跑腿成為了場上的英雄。

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以前你還是一個跑腿，從來沒有想過有一天能成為眾人眼中的主角。 一直都是為了別人而奔跑，為了逃避自己的懦弱而奔跑，不斷的跑，沒有終點的跑。明明你心裏一直都想成為眾人眼中的焦點，一直都想成為特別的人，只是一直都沒有去發光的自信，總以為自己是一顆不會發光的石頭。你到底在想什麼？想真正地為自己發一次光嗎？

想真正地為自己發一次光嗎？（《衝鋒21》劇照）

從前的你總在逃避，比賽時帶上的綠色護目鏡成為了你的保護罩，帶着護目鏡的你只是衝鋒21，根本不是真正的你，直到你決定相信自己的時候，終於除下綠色的護目鏡。你……成功了，成為了別人眼中的焦點，用你的實力證明自己，證明自己就是最強的人，亦再沒有人能夠小覷你。成為了真正的主角，最強的21號──小早川瀨那。

從前的你總在逃避，比賽時帶上的綠色護目鏡成為了你的保護罩。（《衝鋒21》劇照）

當你決心挑戰這一切，面對比自己強大的敵人時總會有一點點害怕，當你終於不再選擇逃避，鼓起自己的勇氣，決心去面對他們，決心要去面對自己軟弱的心，你便不會再害怕。你一步一步追上你的勁敵，一步一步的超越你的勁敵，而這時你有的是自己的勇氣，相信着自己的翅膀，相信着那對惡魔之翼。

直到你決定相信自己的時候，終於除下綠色的護目鏡。（《衝鋒21》劇照）

或者每個人都是小早川瀨那，曾幾何時有人看不起你，也有人使你不敢相信自己，直到你不願成為別人的跑腿，不願沒有了人生的希望；最後面對自己的軟弱，踏上衝鋒陷陣的道路，不再隱藏自己，你總是會為自己發一次光，為自己達陣得分。

雖然你和我都是社會中的一個小人物，但只要努力總是會成功闖出自己的一片天。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「由跑腿成為英雄－小早川瀨那」​】

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