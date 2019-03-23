【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略 天賦】特工們於華盛頓奮戰期間，會不停收集武器裝備，過程中由於儲存量有限（個人武裝60件、儲物箱100件連改裝組件），有時要被逼放棄（拆解只能獲得材料）一些低Level但擁有好技能加成的武裝；去到遊戲中後期，開啟到行動基地（白宮）的新功能，就可以以舊武器裝備繼承於新裝備上，善用資源！

繼承新技能

在《The Division 2》（全境封鎖2）中的行動基地，即白宮中，最後一個開啟的功能就是校準站（Stat Switch），特工玩家可以交出舊有武器，將舊武器中的技能放於新武器上，如當中部分技能相同也可以加強該技能效力，如已經有大量舊低級武器裝備，用來合成也算是不錯的選擇，尤其玩家於遊戲中超過Level 25後基本上拆解武裝（R3鍵拆解取得零件材料）的資源量爆滿時。而武器裝備於校準站中改造後，評分都會上升。

校準台善用舊武器，裝於新武器上技能可加強。

取得校準站

要取得校準站，玩家可留意超過Level 17後（或有其他高Level玩家carry）帶到校園區（白宮旁）找到中間的「校園聚落」，當中只要完成聚落「進度三」要求後，就可以開啟與「艾瑪・理查茲」對話劇情，對話後回到白宮、於製作台旁邊可以使用校準站。【點圖放大】

回到白宮，在二樓大廳後方製作台旁邊已開啟校準站，玩家要留意材料上要準備充足的鈦合金、E點數（遊戲貨幣）及其他可能與合成相關的材料。在《The Division 2》中玩家可選擇一支常用的武器，推薦只選擇金槍（頂級）來進行，因為當中涉及的E點數、鈦合金相當多，以紫裝（精良）或藍裝（特殊）不化算，紫裝和藍裝在這部分可以留作校準用材料就好。

【校準站使用方法 點圖放大】

+ 6 + 5 + 4

多搜集材料

特工如要多次進行武裝校準，請注意基本材料要足夠：鈦合金及E點數，鈦合金在主線及支線任務中都能收集，E點數可透過售賣裝備取得；另外配搭一樣品牌的套裝效果必然是最好，而武器天賦中亦有進攻型、回復型分別，防具天賦亦有頂級及普通兩種，合成時緊記參考系統校準後的數值加成，才正式按正方鍵合成武器，製作最適合自己的武器裝備。