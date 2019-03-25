【機戰T機體攻略】全隱藏人物及機體取得方法總覽

【超級機器人大戰T（機戰T）攻略】每集機戰除了衝爆機之外，便是希望可以收集隱藏機體。今集的隱藏機似乎比以往少了一點，但仍有如馬沙＋夜鶯或波蕾等人氣角色機體取得。而且不少高達迷喜歡的東方不敗＋盟主高達亦可以提早加入小隊，下文為大家綜合所有隱藏機取得方法，讓大家更易收集。

【機戰T隱藏機體】黑暗勇者／艾爾多拉魂（尼洛）提早加入

《槍與劍》老爺爺勇者「尼洛」及「艾爾多拉魂」，以及《勇者特急》「黑暗勇者」二機，都會需要完成隱藏版面「以正義和勇氣為友」才出現，下文為大家簡介取得流程。

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關鍵版圖：第11版、Secret 1

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【機戰T隱藏機體】波蕾＋卡碧尼MK-Ⅱ（紫)

《ZZ高達》的波蕾及其複製人波蕾二世亦都可以在機戰中取得，而波蕾會駕駛著卡碧尼MK-Ⅱ（紫)加入本隊。

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關鍵版圖：第10版、第15版、第35B版

【機戰T隱藏機體】波蕾二世＋京密煞＋卡碧尼MK-Ⅱ（紅)

波蕾二世加入本隊的流程就較為複雜，如成功取得特定點數便可以在第45話後取得。

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關鍵版圖：第10版、第15版、第35B版、第36B版、第41版、第42版、第45版

【機戰T隱藏機體】馬士文＋渣古III改 取得方法

馬士文作為強勁的敵役登場，但只要達到條件便會加入我方。

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關鍵版圖：第13版、第22版、第36B版、第41版、第43版、第44版、第45版、Secret 5

【機戰T隱藏機體】姬絲＋α亞索龍／基尼＋乍多·德卡

喜歡馬沙之反擊的朋友不要錯過接下來的攻略，姬絲在本作「機戰T」通過特定條件後便攜帶其座機α·亞索龍以及基尼與乍多·德卡會加入我方。

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+ 3 + 2

【機戰T隱藏機體】馬沙＋夜鶯＋沙煞比

馬沙雖然作為敵人在前期登場，但其實達成一定條件後便會加入我方。

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【機戰T隱藏機體】東方不敗＋盟主高達 提早加入

機戰T，機動武鬥傳終於重新參戰！東方不敗最終作為我方角色登場，不過有些機友嫌師博太久才加入，那麼讓我們來提供東方不敗及盟主高達提早加入我方陣營的方法。

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