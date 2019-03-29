自 Sony 宣布退出今年的 E3 2019 後，不少機迷預測 Sony 打算自己舉辦活動，正式宣告 PS5 的消息。其實數數手指，PS4 都已經推出了差不多 6 年，按以往的慣例，這一兩年公布新主機也相當合理。在這個熱烘烘的氣氛下，近日網上就傳出多張印有 PS logo 的新手掣相片，令人懷疑這就是 PS5 上使用的 DualShock 5。

疑似 DualShock 5 的細節改動

Twitter 有兩個不同的帳戶，@Tidux 和 @roXyPS3 不約而同上載了同一款手掣但不同角度的相片。先集中看看手掣的外型和按鍵，基本上左右兩邊的十字掣和四符號掣都沒大改動，就連按鈕的大小和間距都和 DualShock 4 相似。不過外型就有明顯的分別，一改 DualShock 傳統的圓滑設計，內側呈現明顯的邊角，看上去比現在的手掣更舒適。

手掣有小螢幕？

除上述的改變外，這款疑似 DualShock 5 的手掣最明顯的不同是，手掣上加入了一個螢幕。在原先 PS4 手掣上的 Touch pad 位置，加上一個細小的螢幕，看來是支援觸控功能，畫面目前是顯示 PS 頁面和朋友的對話框，如果這手掣是真的話，將會在遊戲上發揮作用，還是只用來處理 PS 頁面的功能呢？

PS4 的第三方手掣（網上圖片）

消息可信度成疑

坦白說，筆者都非常期待 PS5 的到來，就算是看到新的手掣都會興奮不已，但冷靜下來就知道這個手掣的可信性不太高。雖 DualShock 4 的 Touch Pad 由 PS4 推出至今，用途不算多，針對這個部份作出調整是非常合理的。可是，手掣上加入螢幕的功用，又是不是很大呢，筆者就有點懷疑。玩家難以在遊玩期間同時看大螢幕和手掣上的螢幕，又不能當成第二個螢幕使用。同時，加入螢幕後會不會令電量消耗變快，這也是玩家關心的問題。另一個令人質疑的地方是，這個手掣和 PS4 的第三方手掣外型相似，實在令人難以相這是 DualShock 5。加上，圖片在 Twitter 流傳後，有網友也指出，遊戲開發商的確得到 PS5 的開發機，但仍是使用 DualShock 4 手掣操作，因此這款疑似手掣的可信性就更低了。

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