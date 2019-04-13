《Sniper Elite V2 Remastered》狙擊之神重製新舊版本影片比較

Rebellion 預定於 2019 年在海外 PC／PS4／Xbox One／Nintendo Switch 等平台推出，將過去發售的第三人稱視點射擊遊戲《Sniper Elite V2（狙擊之神2）》全新重製移植加強的《Sniper Elite V2 Remastered（狙擊之神V2 重製版）》，正式宣布將決定於海外時間 2019 年 5 月 14 日正式上市，並同步公開最新移植重製版與之前初始版的視覺畫面比較宣傳影片讓玩家們欣賞。附帶一提，本作台灣地區由傑仕登代理發售。

《狙擊之神2》為 Rebellion Developments 所開發，並於 2012 年在 PS3／Xbox 360 等平台推出的人氣第三人稱視點動作射擊遊戲，也是 2005 年發售的《狙擊之神》重製版，在遊戲中將以 1945 年二戰時期的柏林之戰為背景，玩家們扮演盟軍戰略局的軍官，需在蘇聯紅軍進駐柏林之前，搶先深入敵方陣營捕捉德國火箭科學家才行。由於遊戲內獨特的主打狙擊射擊玩法，因此在推出後大受好評，受到不少玩家喜愛。

至於這次的《狙擊之神V2 重製版》，則是將原有內容再度優化，尤其是在畫面上大幅提升強化，並對應最新現世代主機規格，讓玩家們可以在更加美麗細緻的畫面演出下，盡情享受狙擊手射擊對決的緊張刺激快感；有興趣的玩家們也可以透過這次官方所釋出的舊版本畫面與重製版新版本畫面比較影片，來確認在《Remastered》版本中畫面將會與之前有怎樣的差異與出入！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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