【Xbox One S】無光碟優惠版5月7日正式推出

美國微軟宣布,預定於 2019 年 5 月 7 日在包含日本在內的全球市場正式推出之前所謠傳,將光碟槽拔掉的新型 Xbox One S 主機「Xbox One S 全數位版(Xbox One X All-Digital Edition)」,定價 26,978 日圓/249 美金,並將附贈《Minecraft 我的世界》與《Forza Horizon 極限競速 地平線3》一起同梱(歐美版還有多同梱《Sea of Thieves 盜賊之海》)。

「Xbox One X All-Digital Edition」為官方將既有 Xbox One S 主機的光碟槽拔除,讓玩家們可以用更廉價的價格來購買主機,享受多達 200 款以上的 Xbox One S 專用遊戲/400 款以上初代 Xbox 遊戲/1,300 款以上 Xbox 360 遊戲的豐富魅力(都需對應下載,主機內將提供 1TB 硬碟讓玩家們下載使用),並對應 4K 解析度與高品質音效,以及 Xbox One S 現行周邊(如 Kinect 等),讓玩家們可以用更優惠的價格入手這款超划算主機盡情享受 Xbox 系列遊戲豐富魅力!

微軟平台和裝置行銷事業總經理 Jeff Gattis 表示:「Xbox One S 全數位版主機的優勢為提供價值與選擇給喜好全數位遊戲庫的消費者。藉由 Xbox 第一款全數位商品,將會讓微軟了解目前市場的消費者偏好,以利未來更了解市場。並將這款全數位版主機視為微軟邁向次世代體驗的一大步,提供給超過全球兩百萬玩家別於以往的遊戲主機體驗。」

至於台灣「Xbox One S 全數位版」方面,除了將同樣收錄《我的世界》、《極限競速:地平線 3》、《盜賊之海》繁體中文版外,並附帶有一個月 Xbox Live 金會員資格;且凡購買「Xbox One S 全數位版」遊戲主機,還可享有 Xbox Game Pass 多項優惠,可暢玩百款優質遊戲,以及隨時獲取最新遊戲資訊並遊玩!

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送!

立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

【第一屆武博】眼界.決定境界!5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽(武博),活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲,以及超過100個體驗班,讓市民、初學者或武術專家,透過這個多元化體驗型博覽會,從武博擴闊眼界、提升境界!

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁