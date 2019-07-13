經典遊戲《The Cuphead Show！》動畫化決定！Netflix即將上架

加拿大獨立遊戲開發商 Studio MDHR 所開發，自 2017 年 9 月開始陸續在 Xbox One／PC／Nintendo Switch 等平台推出，全球下載套數超過 400 萬套以上的美式動畫風人氣動作射擊遊戲《Cuphead》，宣佈將在 Netflix 頻道推出電視動畫系列《The Cuphead Show！》與粉絲們見面！

加拿大獨立遊戲開發商 Studio MDHR 所開發，自 2017 年 9 月開始陸續在 Xbox One／PC／Nintendo Switch 等平台推出，全球下載套數超過 400 萬套以上的美式動畫風人氣動作射擊遊戲《Cuphead》，宣佈將在 Netflix 頻道推出電視動畫系列《The Cuphead Show！》與粉絲們見面！

《The Cuphead Show！》動畫化決定！Netflix即將推出（動畫宣傳海報）

據 Netflix 與 King Features Syndicate 宣布，《The Cuphead Show！》為一部以人氣獨立遊戲《Cuphead》為題材的電視動畫系列，動畫預定將由 Netflix Animation 擔任，並將由 Studio MDHR 的《Cuphead》開發者「Chad＆Jared」等兩位「Moldenhauer」兄弟擔任執行製作人，至於動畫版故事將會與遊戲版有怎樣的關聯性，以及動畫版預定推出時間等情報，則還有待官方後續發表！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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