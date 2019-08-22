【PS4/Xbox One】《噬血代碼》繁體中文體驗版預定9月3日發布！

台灣萬代南夢宮娛樂今（20）日宣布，PS4／Xbox One／STEAM《CODE VEIN 噬血代碼》繁體中文版經過於今年 5 月舉辦的網路測試後，根據玩家回饋調整遊戲系統、動作等設定，將於 9 月 3 日發布 PS4／Xbox One《CODE VEIN 噬血代碼》繁體中文版體驗版，是正式發售前免費體驗遊玩本作最新版本的大好機會，敬請把握。

《CODE VEIN 噬血代碼》體驗版遊戲內容：

‧開放等同正式版收錄的角色自訂要素讓玩家可自由調整角色外型，創造出屬於自己的吸血鬼。

‧體驗遊戲序章，探索「崩毀都市 地底區」。

‧探索深層地圖「黑暗巢穴」。

※體驗版與正式版有部分內容差異，並可能未經告知停止發布。

聆聽玩家的聲音！製作人親自說明體驗版調整內容

為了提供給玩家更佳的遊戲體驗，開發團隊針對網路測試時的玩家回饋進行了30項以上的調整，以下為本作遊戲製作人吉村廣先生帶來的調整概要說明，以及想對玩家說的話：

大家好，我是《CODE VEIN 噬血代碼》的製作人吉村。

非常感謝參加網路測試的玩家提供寶貴意見，根據問卷回饋的內容，我們進行了超過30項的調整，以下說明主要調整的類別和原因：

‧提升玩家操作時的動作反應

在網路測試中有許多玩家反應操作自由度不足，因此我們徹底檢視並調整各個動作之間銜接的流暢度，例如閃避動作、攻擊後仍有足夠時間進行連擊等，幾乎對所有動作都進行了調整，希望讓玩家在戰鬥時能投入在緊張刺激的氛圍，獲得更流暢的遊戲體驗。

‧提升攻擊敵人時的爽快度

針對玩家希望有更痛快、確實打擊到敵人的感受，我們調整了攻擊時的動畫演出、音效以及敵人被擊倒死亡的動作等，特別在「增加敵人的反應模式」這方面花費了非常多的心思。在測試版中，敵人只有在受到一定程度的損傷時才會有硬直、倒地等反應，而在正式版中，敵人受到輕微損傷也將會表現出些微硬直反應。此外，也加強了每次有效打擊時敵人的動作反應，提升戰鬥時的打擊感與爽快度。

‧更容易掌握戰況

我們大幅調整了操作介面及鏡頭角度等，讓玩家在探索及戰鬥時更能確實掌握目前情勢並予以對應。相較於測試版，遊戲中的鏡頭拉得更遠，周遭全體的情況將會更加一目了然。此外，鎖定並接近敵人時，鏡頭將自動切換成俯瞰視角，藉此可馬上得知自己與敵人間的距離，使戰鬥更輕易上手。

不僅於此，調整內容還包含「提升與搭檔的共鬥感」、「簡化操作」等，希望玩家能親自體驗進化後的《CODE VEIN 噬血代碼》！

自本作開始企劃起算至今已經過5年，隨著發售日即將到來，開發團隊全員仍每天全力提升遊戲品質，力求帶給玩家不斷進化的作品，敬請繼續支持《CODE VEIN 噬血代碼》！

－《CODE VEIN 噬血代碼》製作人 吉村廣