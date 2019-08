GEARS 5聯乘「猿人頭」AAPE BY A BATHING APE力推潮爆新裝連DLC

這個9月機迷非常忙!除了萬眾期待的《MHW:ICEBORNE》外還有多款遊戲推出,其中Xbox One X的超大作《Gears of War》的5集《GEARS 5》也將於9月頭見街。為隆重其事,世界知名品牌AAPE BY *A BATHING APE和《GEARS 5》聯乘推出一系列秋冬服裝,粉絲們相信必定心動。

號稱Xbox史上最強的第三身射擊遊戲《Gears of War》新作《GEARS 5》將在9月6日推出先行版,而服裝品牌AAPE BY *A BATHING APE也將在8月30日正式上架「AAPE BY *A BATHING APE x GEARS 5聯乘系列」,其實兩大品牌早在洛杉磯舉行的E3 2019中已宣布會合作,《Gears of War》系列的骷髏LOGO一直都被機迷認為超有型,好多精品都以此做設計,今次配上「猿人頭」實行化身最強潮物。這個系列以黑色作主調,包括T恤、連帽衛衣、外套和棒球帽等,設計將AAPE經典紅色迷彩與《GEARS 5》骷髏LOGO及Crimson Omen圖案互相融合,型到震。

Xbox One X的超大作《Gears of War》的5集《GEARS 5》也將於9月頭見街 。

點圖放大看AAPE BY *A BATHING APE x GEARS 5聯乘系列

而今次合作最有趣是「雙向」!大家購買實體服裝時,即可獲得下載碼於《GEARS 5》遊戲中獲得特製DLC。在遊戲中加入AAPE獨家塗裝套件包括AAPE MARK、AAPE BLOODSPRAY、AAPE BLUE CAMO BANNER、AAPE BLACK CAMO WEAPON SET等,打機都型過人。另外,為紀念遊戲而推出的《GEARS 5》破冰封印骷髏限量版Xbox One X 1TB主機套裝亦將於9月6日正式推出,各位槍手準備好未?

購買實體服裝時可獲得下載碼於《GEARS 5》遊戲中獲得特製DLC。