GEARS 5聯乘「猿人頭」AAPE BY A BATHING APE力推潮爆新裝連DLC

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

這個9月機迷非常忙！除了萬眾期待的《MHW：ICEBORNE》外還有多款遊戲推出，其中Xbox One X的超大作《Gears of War》的5集《GEARS 5》也將於9月頭見街。為隆重其事，世界知名品牌AAPE BY *A BATHING APE和《GEARS 5》聯乘推出一系列秋冬服裝，粉絲們相信必定心動。

號稱Xbox史上最強的第三身射擊遊戲《Gears of War》新作《GEARS 5》將在9月6日推出先行版，而服裝品牌AAPE BY *A BATHING APE也將在8月30日正式上架「AAPE BY *A BATHING APE x GEARS 5聯乘系列」，其實兩大品牌早在洛杉磯舉行的E3 2019中已宣布會合作，《Gears of War》系列的骷髏LOGO一直都被機迷認為超有型，好多精品都以此做設計，今次配上「猿人頭」實行化身最強潮物。這個系列以黑色作主調，包括T恤、連帽衛衣、外套和棒球帽等，設計將AAPE經典紅色迷彩與《GEARS 5》骷髏LOGO及Crimson Omen圖案互相融合，型到震。

Xbox One X的超大作《Gears of War》的5集《GEARS 5》也將於9月頭見街 。

點圖放大看AAPE BY *A BATHING APE x GEARS 5聯乘系列

+3
+2

而今次合作最有趣是「雙向」！大家購買實體服裝時，即可獲得下載碼於《GEARS 5》遊戲中獲得特製DLC。在遊戲中加入AAPE獨家塗裝套件包括AAPE MARK、AAPE BLOODSPRAY、AAPE BLUE CAMO BANNER、AAPE BLACK CAMO WEAPON SET等，打機都型過人。另外，為紀念遊戲而推出的《GEARS 5》破冰封印骷髏限量版Xbox One X 1TB主機套裝亦將於9月6日正式推出，各位槍手準備好未？

購買實體服裝時可獲得下載碼於《GEARS 5》遊戲中獲得特製DLC。

《GEARS 5》破冰封印骷髏限量版Xbox One X 1TB主機套裝。

【逃犯條例】YouTube封逾210頻道　簡易檢舉教學
《SLAM DUNK 男兒當入樽》中國正式取得授權　國產手遊即將推出？
日本亞馬遜AWS伺服器故障 機戰DD 艦B 龍珠Z…大量日系手遊玩唔到
水底拾 GoPro 又有「洋蔥」？YouTuber 意外發現機主生前最後片段
彭博：Apple發布會將有iPhone 11外，仲有升級iPad、巨型MacBook
ASUS ROG Phone II 正式登陸！電競節預訂更著數？
《NBA 2K20》Demo 試玩：MyPlayer 系統強化！繼續三分天下！
SEGA MEGA DRIVE MINI香港版預訂開始　限量特典送迷你SONIC帶
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。