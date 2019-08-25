【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：大盾纏イ

鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦 / ONINAKI）有三個難度選擇（不影響劇情），而最難的「Maniac」有相當難度；宅民黨現製作一系列Maniac難度下的鬼哭邦Boss攻略，本文為第八隻Boss「大盾纏イ」，希望幫到像筆者一樣喜歡挑戰但又不幸「卡關」的玩家。

打完監獄後來到礦山Boss「大盾纏イ」，這隻大概是遊戲中最嘔心的Boss，筆者簡直想將設計這隻Boss的人一腳踢落花園道、再在皇后像廣場鞭屍！「大盾纏イ」本體雖然攻擊力很高，但實際上幾乎沒有任何威脅可言，麻煩處是他會不停召喚「爆旋陀螺」小怪，這些陀螺煩人和嘔心的程度，就連Dark Souls、Bloodborne經驗豐富的筆者都差點頂不住。

這些陀螺經常使用「自轉」自身360度範圍攻擊；但陀螺常時有霸體和不動，當玩家想用近戰攻擊清掉陀螺時，往往劈一兩刀就因為攻擊移位而自己撞向了陀螺扣血，煩人到極點。就算用雙槍等遠攻處理也很麻煩，一來在Maniac模式下這些陀螺HP非常高（4000左右），即使用雙槍也要打4~5次技能或超過三十下普攻才能清掉一隻，清的同時還要兼顧迴避Boss本體及其他陀螺的攻擊；二來這些陀螺移速極快，不消1秒就可以地圖的一端跑到另一端，有時放完技（雙槍的能量波或大散彈等）卻被陀螺高速閃開時，真是會令人腦充血。

想劈陀螺但受傷的卻是玩家自己，嘲諷力MAX。

但如果不理牠，Boss會一直召喚更多的陀螺，牠們會在遠處放鐳射攻擊玩家，雖然威力不高（約60）但是會吹飛玩家，阻礙玩家對Boss本體輸出；更離譜的是陀螺會自轉著高速撞向玩家，有兩隻在場上就已經很難行動，4隻或以上的話根本就連找機會攻擊都有困難；有時更會幾隻陀螺一同撞過來連食3、4hit，當想放技又被陀螺撞過來打斷時真是...基本上Boss本體沒什麼威脅，但加上陀螺後就很難閃避，連找個出手攻擊的機會都很難，更很易被夾擊一口氣受到大傷害，真是「諗返都覺得嬲」。

日語玩家中有個字眼「クソmob」（クソモブ）來形容這些令人憎厭的小怪：クソ（漢字「糞」）就是日語中罵人的說話，相信有看動漫的都會時常聽到；mob就是嘍囉（非Boss敵人）的意思。而個人覺得這隻陀螺是本年度目前為止最クソ的mob，大概也會是本年度最クソ的mob。打這隻Boss之前最好將角色練到25級、第三階武器（不動切等）強化到極限再來打，不然會氣到想摔手掣。

陀螺應對方法：

近戰基本上行不通，只能老老實實用雙槍慢慢打，當Boss攻擊後硬直時才施放動作較長的技能（如連射），Boss未有動作時盡量只用能量炮和普攻。陀螺一出來就要馬上處理，否則陀螺一增多就會令難度倍增。當Boss血量在一半以下時更會一次召喚兩個陀螺，但也只能老老實實地清掉，盡量把握可以一次技能打到多隻陀螺的機會，保持耐性慢慢打。記得將第三階武器強化到極限再去打，真的不行就再去練功。

Boss攻擊模式和應對方法

爪擊：

幾乎所有Boss都有的攻擊，這隻Boss的爪擊很強，威力高（約80）起手快判定大，站位不好時更很易連中兩次，Boss半血以下時更會連爪四次，是本體最具威脅的攻擊。又由於這招抓擊不會吹飛，不時會發生被爪擊推去陀螺旁邊再被陀螺打的連擊，有機會一次削去六七成血量，相當危險。同樣是盡量往Boss背後閃。

米加粒子炮：

直線激光，會吹飛，判定細起手又慢，威力也不是太高，基本上也是零威脅，玩家輸出機會；唯一是小心不要被陀螺纏住然後硬食。

大型米加粒子炮：

將肩上的大盾放下來施展大型激光，有點像百式的大型米加粒子炮，Boss半血以下時放出激光後會橫掃，幸好速度很慢基本上沒有威脅。起手極慢而且施放中攻擊Boss本體會100%爆擊，基本上就是送分讓玩家輸出的機會；唯一要注意是此招威力極高，硬食就會滿血秒殺，注意不要在清理陀螺時被畫面外的Boss用粒子炮直擊秒殺（筆者就試過一兩次）。

AT力場：

以障壁罩住全身，基本上就是讓玩家處理陀螺的時間。

各種嘔心攻擊合集（太多，未能盡錄）：