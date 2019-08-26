【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式全Boss攻略（上半部）

鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦 / ONINAKI）有三個難度選擇（不影響劇情），而最難的「Maniac」有相當難度；宅民黨現製作一系列Maniac難度下的鬼哭邦Boss攻略，希望幫到像筆者一樣喜歡挑戰但又不幸「卡關」的玩家。

遊戲有Casual、Normal和Maniac三個難度，前兩者都沒什麼難度可言；而就算是最難的Maniac，對於熟習ARPG玩法的人來說也不是太難（和伊蘇系列的Nightmare難度比要容易太多了...）。但玩Maniac有一樣很有感的是，因為難度相對較高，在後期拿到了新的鬼人也沒法投入實戰（亦因為趕攻略沒有時間回去低等地圖練），結果就一直在用最早期入手的劍、長槍和雙槍...不過這個組合也確實很全面，可以說能應付任何場面了。

最高難度有掉落率Bonus，筆者個人是有拿到大量武器和影石，但其實這些裝備品大量入手也沒太大實質作用

遊戲在打完第二次黑夜叉之後算是上半部完結，大部份Boss都不算真的非常困難，而遇到困難的也有機會是因為自己衝得太快而令等級/裝備沒有跟上；在最新的地圖裡練一下功，以及將能獲取的最高階武器強化到極限後就會好很多。不過還有是幾隻Boss比較麻煩（和嘔心），如果在打任何Boss時遇上困難，可以參看以下遊戲上半部各Boss攻略（始終最難還是第一隻鉄槌下シ，沒等級之下真的感到有壓力），按Boss出場順排列：