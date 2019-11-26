【Death Stranding死亡擱淺】小島秀夫訪問回應點讚理念揭秘

遊戲製作人小島秀夫為他離開 Konami 後與 SIE 合作開發的新作《死亡擱淺（Death Stranding）》舉辦世界巡迴活動連結全球粉絲，經過巴黎、倫敦、柏林、紐約、東京之後終於來到了台北與玩家見面。透過現場抽選題目回答玩家疑問，更在活動後的個別合照為玩家留下美好回憶，接受媒體聯訪分享接下來的規劃。

在活動開始前兩小時已經有玩家開始列隊等待進場。會場還準備了手印牆，讓玩家與小島秀夫一起蓋上手印紀念，同時現場部分來自 Kojima Production 販賣的周邊服飾也一搶而空，當小島秀夫進場時，現場玩家呼喊「KOJIMA！KOJIMA！KOJIMA！」歡迎他的到來。

製作人上台以中文「大家好！」問候現場近三百位玩家「我回來了！台灣是我相當喜歡的地方，粉絲相當有熱情，而我覺得台灣粉絲是最有禮貌的，相隔五年能再見到大家非常開心！」提到從四年前開始《死亡擱淺（Death Stranding）》的開發心路歷程，小島製作人表示「獨立後從零開始開發這款遊戲，世界上的粉絲都是我開發遊戲的原動力，能以遊戲的方式推出給玩家，希望這個特別的作品希望玩家會喜歡」他提到《死亡擱淺》主題有棒子與繩子，雖然先前做過以「棒子」攻擊敵人的遊戲，這次則是以「繩子」與大家串連羈絆。因此遊戲背景世界觀、系統設定等相關要素都在他的腦海中逐漸成型。

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現場粉絲抽選提問

Q：在什麼機緣底下，創作了與「羈絆」有關的主題？

小島：在四年前我剛自立，在一無所有，沒有工作室、公司建築、開發團隊的狀態下依然與粉絲聯繫著，才讓我開始有了這樣的發想。再來是現今網路的先進狀態，還是有讓人孤立的情況，我想藉由這樣的遊戲讓玩家理解到連結的美好。

Q：如何製作過程中貫徹自己的想法，面對需要妥協時怎麼應對？

小島：起初一定會思考到遊戲性以及讓其更有趣，但如果無法先讓開發人員理解，遊戲也無法產生。因此這階段我們苦思了一段時間。再來是不算妥協的問題，開發遊戲上一定有所謂的死線。也就是何時完成，如果不設個期限我一定會開發個十幾二十年（笑），在知道死線的情況下，我必須每天知道自己該做什麼、不可以做什麼，以這樣的態度來完成作品。

Q：有沒有機會未來創作遊戲出現台灣景點、食物或者人物呢？

小島：有機會的話，但另一方面我在思考恐怖遊戲時，果然會想到東南亞有不同的神怪恐怖背景，說不定可以用到台灣的要素，但現在我自己也還不確定。

Q：當初怎麼樣的契機成為遊戲製作人，這需要什麼人格特質？

小島：本來是以電影導演為目標的過程中，接觸到了遊戲，這對當時來說是全新的媒體，讓我認為這個很適合發揮我的想法因此踏入了業界。關於需要的人格特質我認為是需要堅持到底的韌性，開發過程中勢必會遇到各種問題，你必須要能堅持下去，不論是否賣座等問題，重要的是完成你的理想，對自己要非常有自信。

Q：開發過程最興奮的一刻是什麼？

小島：有很多時刻，但最初一無所有的情境下，只有我一個人在腦內天馬行空的描繪遊戲的樣貌，這是讓我最興奮的時候。

Q：是以什麼心情遊玩自己創作的遊戲？

小島：以《死亡擱淺》來說，因為我全程參與製作，其實是邊玩這款遊戲，因此當遊戲完成之後，其實我也就沒什麼可以作的事情了，其實我很怕玩自己開發的遊戲，而在這樣的過程中，我也是在感受自己的作品帶給我什麼體驗。

Q：在 Netflix 有很多互動影集，對於電影與遊戲的界限模糊，以及兩大產業的看法？

小島：是的，的確有像是《黑鏡》這樣的互動式影集，但其實在很久之前，這兩個媒介是完全不同的，不管是電影或者遊戲都更數位化，讓我期待接下來五年或者十年以內，這兩者互相補足的發展。

Q：開發過程有什麼印象深刻的困難，製作人與團隊怎麼克服？

小島：每分每秒都會遇到困難！雖然 PS4 已經是一台配備很強的主機了，但還是有很多我沒達成的設計，像是運算資源等等的限制，我得在這些限制下達成我想要作的內容。但突破這些先天的限制框架就是開發遊戲一個很有趣的地方，開發碰壁然後去解決對我而言是很大的樂趣。 這次從頭開始建立工作室到有很多演員參與，但是開發過程中其中有一年左右的時間，大概是 2016 年底美國演員公會開始罷工運動開始，讓我什麼都不能拍攝還蠻痛苦的。我也被諾曼李杜斯（Norman Reedus）、麥斯米克森（Mads Mikkelsen）以 Email 詢問何時才能恢復拍攝工作，我那時也無法回答他們。

Q：為何想創造出 Social Strand System？而且每個物品都有獨立的讚數計算

小島：網際網路科技連接人們，但也有被用於傷害他人的攻擊，我認為這樣的科技本質應該是要讓人越來越幸福，我想在遊戲中透過「點讚」的系統讓玩家知道這取決於怎麼使用科技，而只有正向的點讚設計我們當時也不知道會帶來怎樣的變化，但我還是很想創造積極正向的世界，讓玩家看到彼此的「讚」。我起初是有點擔心的，但是看到遊戲發售這兩三週來，玩家都很用力的點讚讓我很開心。

Q：除了拍電影以外還有什麼想要從事的，或者是想合作的對象？

小島：我還是喜歡開發遊戲的，我希望到死之前都可以繼續開發遊戲。當然我也有接到關於拍攝電影的合作，但我應該還是會等遊戲開發工作有空閒時才會來拍電影。而我從小就很想要前往宇宙，想從大氣圈外看著地球，或者前往火星探險之類。從事遊戲開發已經有 35 年生涯，我也想要將自己的經驗為人工智慧、機器人方面貢獻心力，但目前沒有很明確的計畫。

Q：作品中感受到的到小島閱讀的作品與理論的體現，最有啟發的著作是？

小島：這是個很難回答的問題，從孩提時我就很喜歡看書，藉由接觸不同書籍吸收到很多經驗，但要我選出一本或者一部作品相當困難。但如果挑電影的話會是《2001 太空漫遊》，而不管是書籍或者電影都能讓人體驗到不同於自身經歷的世界，我希望我的遊戲也是如此，所以這次才開發了《死亡擱遣》。

Q：有預定製作虛擬實境的遊戲嗎？

小島：相當有興趣，希望有一天可以開發。相較於電影、動畫及一般遊戲還被限制在螢幕的框架中，虛擬實境則沒有這樣的限制，是個很厲害的體驗方式，雖然現在沒有計畫，但我希望可以嘗試 VR 開發。

小島製作人為此次活動尾聲致詞「遊戲發售已有兩週多，玩家是否已經通關了呢？這是一款連結全世界的遊戲，雖然你身為山姆孤身一人踏上旅程，但是在途中你會各種方式認識到與其他玩家的連結，而通關的玩家還是可以在遊戲中給予他人幫助，本作的宗旨是希望玩家在現實中也能連結彼此互相合作，能讓世界更美好」

小島秀夫在隨後的問答階段，帶來三個由他親筆簽名的「路登斯人」人偶做為獎勵，親自送給台下回答正確的幸運玩家。並且與現場粉絲進行大合照，以及為現場近三百位玩家個別單獨合照留下回憶，將由官方於週一開放參與玩家下載紀念。

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小島秀夫媒體聯訪

Q：相隔近五年又再度來到台灣的感想？

小島：在四年多前的台北電玩展之後，老實說在那之後狀況有很多變化，我重新建立工作室、開發遊戲，能重新來到台灣讓我感慨萬千。

Q：如何在本作中拿捏敘事與遊戲兩個元素之間的平衡？

小島：並沒有作特別的平衡，所謂的開放世界，是要提供玩家足夠自由度來遊玩，但在這樣的遊戲方式中我希望帶給玩家有豐富的故事性，是在這樣的需求下去開發遊戲。遊戲中玩家以山姆透過點到點的方式串連整個美國，每到達一點自然要推進故事，但是到達過程怎麼行動是開放世界中，你可以留下自己的足跡，玩家可以自由發揮的部份。就像是要搭機回日本，這是故事的過程，但從此處到機場有步行、搭車、騎車很多交通方式，這讓玩家自由選擇。

Q：這個作品的重點是與他人進行連結，在這個主題之下，你最想傳達的主題是什麼？

A：玩家透過山姆來連結世界，雖然是孤獨一人的送貨過程，但是隨著遊戲進行，會透過建設感覺到有其他玩家一同參與這個過程。我想有些玩家在現實也會感覺到孤單，其實不然，你從家裡出來會看到他人鋪設的道路，我希望透過這樣的概念讓玩家了解你並不孤單。

Q：先前與外媒《死亡擱淺》靈感來自日本特有文化「おもいやり」，可以說說這個概念嗎？

小島：今天有一個玩家想要過河，他完全為了自己要過河而架橋，但是這橋會被其他世界上的玩家所用，而且會留下讚數讓起先架橋的有所訝異，沒想到為自己而設立的橋樑會幫助到他人，那下一次不論渡河或者是登山，玩家就會思考自己怎麼作可以讓他人為使用，從這裡就可以感受到日本文化的「おもいやり」（編按：體貼、為別人著想的行為，類似同理心）

Q：遊戲有請ACRONYM為角色設計服飾，小島先生有特別喜歡哪一個角色的造型設計嗎？

小島：山姆的送貨員制服花了很長一段時間才完成，其他遊戲中玩家都是扮演特務時都會有相對應的制服，這次設計藍色系的制服是為了讓玩家投入感情，這部份我們煩惱了很長時間。 不只是設計，還有送貨的機能性，服裝左右肩也能掛載貨物也花了時間思考，而在遊戲後期，玩家會用到不同武器，這裡槍枝的顏色並不是常見金屬色，而是以螺絲起子的紅、黃色系帶有「工具」的意含加入。

Q：小島先生的遊戲很令人著迷的一點是讀有的幽默元素，例如在私人間的表演就非常有趣，請問小島先生怎麼看待這種在遊戲裡打破第四道牆的表現方式呢？

小島：遊戲一般還是被螢幕侷限，但 VR/AR 突破了這個框架，這次開發遊戲，我希望玩家除了在四方框的畫面中，連同你的手把、房間都是遊戲的一部分，所以才嘗試了私人間的設定。

Q：完成《死亡擱淺》之後，接下來有什麼計畫呢？

A：目前大概有三個企劃，目前得讓團隊先休息一下，但我是沒有要休息的。我當然也想繼續製作《死亡擱淺》這樣的大作，我也想以獨立團隊的出發點，製作讓人驚豔的遊戲，但其中如果有空閒的話我會嘗試電影相關的事情，但果然遊戲還是最優先，我有想要開發驚悚題材的遊戲，但我個人也很膽小，先前開發恐怖遊戲會讓我晚上一直作惡夢，會讓我思考要不要堅持下去，因此計畫順序還不知道。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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