《偶像大師》聲優今井麻美新歌撐港人　惹中國網民反感恐被封殺？

今井麻美是日本人氣聲優兼唱作歌手，代表作有《THE IDOLM@STER》的如月千早、《命運石之門》的牧瀨紅莉栖等。

（Peorth Kanzaki Lee facebook 公海post 截圖）

近日她在大阪的個人活動中公開新曲《flow of time》，並親口說出感想，原來她在網上看到一位身穿《THE IDOLM@STER》「765 Production 衛衣」的香港青年被防暴警圍毆的畫面（作為第1代遊戲內13位「765PRO ALLSTARS」其中一員，她一定感到好難受）；為了向香港人傳達訊息，就將寫好一半的歌詞作出改動。事件在香港廣傳，令不少宅民覺得好窩心。

765 Production 是《偶像大師》內的虛擬歌手經理人公司，穿起就是《IM@S》友，今井麻美在網上看到「手足」被打，有感而發改寫歌詞。（香港01圖片）

争い傷つけ合うこの地球のどこかで 繰り返されるhistory何度も 誰もが近づいてくいずれ帰る場所 今はどんなに孤独でも そこにはきっと愛がある 在這地球的某處 互相傷害的歷史不斷重演 任誰都靠近 最終返回歸宿 現在即使有多孤獨 在那處定必有愛存在 《Flow of time》今井麻美（N5水平翻譯請諒）

有人拍攝自己電腦的截圖，表示已經向中國文化部「篤灰」今井麻美「反中亂港」。（weibo圖片）

但在中國那邊，就有玻璃心網民認為今井「撐港獨」，更向中國文化部報吞「篤灰」，要求有關方面向日本的ACG公司施壓，任何作品都要撤亂這個「反中亂港」的藝人，並禁止她進入中國工作，完全是想斷人米路。

其實《THE IDOLM@STER》的配音員原來不是首次觸動了中國網民的玻璃心，在2017年遊戲曾進行一次中港澳台都能收看的直播，當時香里有佐（《MILLION LIVE! THEATER DAYS》櫻守歌織）被問到對台灣的感想，她只是說「台灣是個很熱情的國家」，即時被投訴「台灣不是國家」，並要求道歉。

MILLION LIVE! 在2017年的亞洲區直播，都曾刺激中國網民的玻璃心。

日本網民發現直播被BAN，都覺得好驚訝。

我們身在香港亦無能為力，今井麻美曾在2018年來港開live，若果將來她再次來港，就好好支持一下吧！

《THE IDOLM@STER》今井麻美香港演唱會 帶來如月千早以外的驚喜