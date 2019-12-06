【初音未來 x ViewSonic】特別版屏幕　螢幕 機殼 選單都有初音味

初音未來（初音ミク）推出過不少聯乘gadget，但都不及這部電音虛擬偶像的crossover新作巨型，Viewsonic推出別注色ViewSonic x HATSUNE MIKU電腦屏幕VA2456-MIKU，由外至內都Miku比了，真是想買來「聞芒」。

底座上有原版Miku制服袖口上的01號碼

VA2456-MIKU 機身以初音的綠色和灰白為主，機背及底座都有令人想起初音的用色、圖案。開機時屏上會出現MIKU Logo，連調校顏色的介面，都改為初音版。此機只限在日本TSUKUMO ツクモ電腦連鎖店發售，不過屬於預訂貨品，應該應該提早到店內訂購，才有機會帶初音回家。

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VA2456-MIKU 售價為25,800日圓（約HKD$1900），按照型號去追查原型號ViewSonic VA2456-MHD的規格，並不算十分出色，不過機組附送1個雙面雙圖案的防塵芒套，連包裝盒都有Miku的插畫，比原版貴900港元左右，仍然有一定吸引力。