【鬼滅之刃】火熱程度直逼鋼鍊？　鬼滅成為超人氣動漫的四大原因

編按：要說現在最炙手可熱的動漫作品一定是《鬼滅之刃》，而下文作者就分享了他對《鬼滅之刃》的看法，看看為什麼這套動漫可以如此成功。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「鬼滅之刃受歡迎的四大原因！只要努力誰都能創造大熱作品？」，刊於01撐場】

「Nezuko醬！」一套《鬼滅之刃》讓禰豆子成為動漫迷的新寵（瘋狂封為我婆的節奏），而《鬼滅之刃》更成為超火紅作品，甚至一度超越《One Piece》漫畫銷量。到底《鬼滅之刃》有什麼過人之處，讓其火熱程度更勝海賊王、甚至與永遠神作《鋼之鍊金術師》並肩？

《鬼滅之刃》讓禰豆子成為動漫迷的新寵。（《鬼滅之刃》劇照）

有網民提出《鬼滅之刃》成為大熱作品，必要歸功於動畫製作組，《鬼滅之刃》的人氣度是自動畫推出以後才節節上升，網絡資料如此流傳：

《鬼滅之刃》2016年開始連載，根據資料首本單行本實際只賣出2萬部，去到2017年5月發行量首度突破100萬部，之後緩慢增長，直到2019年2月推出到單行本14卷也只有350萬部，然而自從動畫開播，因為ufotable的製作水準超一流，吸引大量原本沒看漫畫版的人收看，他們因動畫關係而購回漫畫，結果只用半年時間就賣出過去3年總銷量的兩倍。

《鬼滅之刃》成為大熱作品，必要歸功於動畫製作組。（《鬼滅之刃》劇照）

而動畫除了製作水準超一流以外，吸引讀者入坑的應該係第一集的對白非常震撼人心，尤其是現任水柱富岡義勇激勵炭治郎那段，大概如下，如大家有片段字幕也歡迎補充：

不要把生殺大權交給他人、不要因為自己很悲慘就跪求他人、那樣做有用的話你的家人也不會死了！弱者根本沒有選擇掠奪還是被掠奪的權利，想治好妹妹？想找到仇人？荒唐可笑！

相信不少人都會從富岡這段話裏面找到共鳴，成長、磨練，從提升經濟能力、社會地位及權力中，再維護自我，似乎是大部分人一生的軌跡。

現任水柱富岡義勇激勵炭治郎那段非常震撼人心。（《鬼滅之刃》劇照）

其次，是其設定貼地。「X之呼吸」傳到街知巷聞，街上、網絡上已經見到很多人都在濫用「X之呼吸」這名詞，而呼吸是貼地到人人每時每刻都會做的事件。想像一下你跑步的時候，「跑之呼吸──！」整件事情有點中二病有點幼稚，但是在鍛鍊體魄上，想仿效動漫人物那種傻勁似乎又對堅持鍛鍊有所幫助。

貼地不只呼吸設定，還在於主角需要腳踏實地、紮實地練功夫，而且整部作品裡面的強弱、階級非常分明，完全沒有戰力膨脹、戰力界線模糊等問題。

「X之呼吸」的其中一項是水之呼吸。（《鬼滅之刃》劇照）

人物夠立體、有血有肉也是成功要素之一。雖然明顯炭治郎和禰豆子是主角，但是無論善逸、伊之助、香奈乎、富岡義勇、蝴蝶忍等等各種角色都有血有肉，有其背後的故事，每個人的故事交織出《鬼滅之刃》的大故事。這如同《鋼之鍊金術師》愛德華兄弟是主角，但焰之上校、紅蓮之煉金術師、甚至人造人等等全部都有自己的強烈個性。

而劇情推進節奏緩急有序也是成功因素之一，由始至終，炭治郎為著一個目標而走：救妹妹，將禰豆子變回人類。未曾看過原作的我無法判定原著漫畫有沒有拖戲，但至少，在動畫改編時序及每一話的張力、劇情上，是毫不拖戲，而且主角一直向着目標邁進，一步一步接近始作俑者：鬼舞辻無慘。

主角一直向着目標邁進，一步一步接近始作俑者：鬼舞辻無慘。（《鬼滅之刃》劇照）

在寫文章時翻資料，漫畫似乎已經到尾聲，而《鬼滅之刃》劇場版無盡列車篇似乎也會很快上映呢。作為創作故事，《鬼滅之刃》絕對係值得參考的上乘作品！

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/chingkwan.page/

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