直擊PS5發布會（附直播連結）遊戲陣容公開！主機外型售價又如何?

【PS5 全球直播發布會】不少機迷引頸以待PS5全球發布會於香港時間6月12日凌晨4時舉行，究竟今次發有會除了公布一系列的新機遊戲外，會否有更多新機消息公開呢？如 PS5 新機外型、售價及推出日期等，或會在這一次發布會透露。

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其實早前3月PlayStation曾經公布過一些PS5技術上細節，首先最重要的地方便是PS5將向下兼容PS4！當時講者提及PS5的GPU設計在一開始就以對PS4兼容為前提開發外，更直接在解說SSD的部份中提到「可將PS4的外置硬碟接駁去PS5遊玩，亦可將PS4遊戲抄錄到PS5的SSD中遊玩」。

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另外，PS5將會搭載客製825GB高速SSD（讀取速度每秒5.5GB），而且因為PS5架構的關係，實際遊戲的讀取、安裝和更新時間亦會大大提高，幾乎可以完全沒有讀碟畫面。Sony亦為了PS5開發了全新的SPU及音效技術，期望在電視機、喇叭和耳機上做出像真度高的3D音效。

Sony之前亦公布了PS5全新DualSense手掣，充滿未來感，而且擁有多項變化，其中以「觸覺反饋」取代「震動體感」增加真實感，最令人期待。

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次世代Xbox和PS5主機的規格對比圖（網路圖片）

來源：https://www.resetera.com/threads/side-by-side-official-next-gen-flagship-specs-xbox-series-x-and-ps5-spec-sheets.175808/

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