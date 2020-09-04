Marvel's Avengers《漫威復仇者聯盟》加入電影版沒有的角色 Ms.Marvel 驚奇女士卡瑪拉。其伸縮及巨大化手腳像路飛那樣打起來很爽。不過遊戲的技能點在前期相當缺乏，不知道先升哪一招好用？以下是《香港01》遊戲動漫頻道記者提供戰鬥心得：

《復仇者聯盟》的英雄很多都是全能向，而卡瑪拉的特性就是全能之餘還具備了回復功能。卡瑪拉的攻擊範圍大而且輸出不低，「變形體」亦令其有一定保命能力，要挑剔的話就是她的遠程攻擊只能到達中距離程度。此外她亦可爆門及繞背，加上回復能力在高難度關卡有望佔一席位。

👇👇驚奇女士關鍵招式及初期優先必學技能👇👇

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PS4《對馬戰鬼》全世界大熱，更打破 PS4 遊戲的最快速銷售紀錄三天賣出 2.4 百萬隻。可能不少機迷都想在疫情之後去對馬島「聖巡」看看，以下就提供現實與遊戲的對照：

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