Marvel's Avengers《漫威復仇者聯盟》外表最暴力的角色必是變形俠醫綠巨人 Hulk 莫屬，他在遊戲中也是主力輸出角色，而且幾項自回能力令其可獨自行動。不過遊戲的技能點在前期相當缺乏，不知道先升哪一招好用？以下是《香港01》遊戲動漫頻道記者提供戰鬥心得：

《復仇者聯盟》Hulk 的攻擊力高爆發力驚人，有著獨特的擒拿技可以將敵人抓住，再用來揮舞攻擊。其技能組亦非常優秀，終極技高速一發清場，遠距離亦有射程極遠的掉石頭。不過 Hulk 也有明顯的缺點，便是體型太大易中彈，以及重攻擊起手慢會被打停，要用好他絕不能盲目的 Smash。

👇👇Hulk 洛克關鍵招式及初期優先必學技能👇👇

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