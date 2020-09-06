Marvel's Avengers《漫威復仇者聯盟》Ironman 遠程攻擊強勁又可以飛天，招式更是6位英雄之中最多姿多彩，相信不少人都喜愛使用。不過遊戲的技能點在前期相當缺乏，不知道先升哪一招好用？以下就提供戰鬥心得：

《復仇者聯盟》Ironman 鋼鐵人的遠程攻擊是6位角色之最，不過因為遠程要消耗本能，有些時間還是要埋身近攻。他的射擊分有衝擊波、雷射、火箭三類，在技能頁學會後，戰鬥時就可隨時按方向鍵左/右切換使用。他一人也包辦了爆牆（Hulk Buster）、Hacking及可繞背的功能，又可以飛天確是方便又萬能。缺點就是Ironman沒有回復意志力（HP）的技能及專長，要找藥包或用擊倒技回復，一旦有危險時要靠終極技能。

👇👇👇Ironman 鋼鐵人關鍵招式及初期必學技能👇👇👇

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PS4《對馬戰鬼》全世界大熱，更打破 PS4 遊戲的最快速銷售紀錄三天賣出 2.4 百萬隻。可能不少機迷都想在疫情之後去對馬島「聖巡」看看，以下就提供現實與遊戲的對照：

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