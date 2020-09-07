Marvel's Avengers《漫威復仇者聯盟》黑寡婦在團隊中外表出眾，實力也並非花瓶。其技巧型的「秘密行動」本能加上終極技，用得好的話輸出力絕對是一線級別。不過遊戲的技能點在前期相當缺乏，不知道先升哪一招好用？以下就提供戰鬥心得：

《復仇者聯盟》Black Widow 黑寡婦的定位可以是打帶爬的技巧型輸出角色、或主力遠攻的輔助角。活用其「黑寡婦絲線」進攻、防反及走位是使用關鍵。其近身攻擊凌厲之餘亦包含電擊屬性、遠程武器亦有射程遠、威力高、可破盾的優點。黑寡婦增加輸出的核心在於「秘密行動」本能，便是不受傷至計條全滿便會所有傷害+20%。雖然很強但在高難度關卡要保持是非常困難的事，活用隱身、絲線脫離、技能無敵時間、走位等都非常重要。

👇👇Black Widow 黑寡婦關鍵招式及初期必學技能👇👇

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PS4《對馬戰鬼》全世界大熱，更打破 PS4 遊戲的最快速銷售紀錄三天賣出 2.4 百萬隻。可能不少機迷都想在疫情之後去對馬島「聖巡」看看，以下就提供現實與遊戲的對照：

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