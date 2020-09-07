Marvel's Avengers《漫威復仇者聯盟》Thor 雷神索爾絕對是遊戲中數一數二最強的角色，不單只是火力高，技能組亦超優秀而且還有回復手段、強力的輔助隊友技，更可以飛行高速移動。不過遊戲的技能點在前期相當缺乏，不知道先升哪一招好用？以下就提供戰鬥心得：

《復仇者聯盟》的雷神索爾沒成為電影版的肥仔，強度絕對是神級。他的攻擊威力高還可帶電，造成小範圍傷害及打停機能，令其近攻戰鬥能力位處頂級。兩招主動技及終極技性能亦是一等一級別，還有極長無敵時間。本能更可自動發動，配合專長更有回復能力，而且很多專長都是極實用，可謂全能戰神。

👇👇Thor 雷神索爾關鍵招式及初期必學技能👇👇

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