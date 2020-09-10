早前朝日電視的《Anisong總選舉》動畫歌頒獎禮，很多fans都不滿自己喜歡的歌曲沒有上榜。如果你是日本Sunrise公司fans，最愛即《高達》、《魔神英雄傳》、《銀魂》、《Love Live!》《叛逆的魯魯修》的動畫歌，機會來了飛雲！

日昇社將以「Sunrise Festival」10周年紀念之名，在YouTube頻道馬拉松式網上直播100首動畫主題曲，包括：魔神《STEP》、高智能方程式《Winners》、《TIGER & BUNNY》、《Keroro軍曹》、《LoveLive!》等經典作歌曲，尾聲更會連播30首高達歌！當中不少歌曲MV在YouTube都找不到高清版甚至已失傳，絕對令人期待！

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Sunrise公布的時間表中，有大量粗字「SECRET!」位置，估計很可能會請到神秘嘉賓即時直播演唱！

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雖然今次LIVE未講明會否禁止海外觀賞，但過去不少日本GUNDAM直播都封海外IP，香港高達迷可先做定準備，其實使用手機VPN，就可以輕鬆跳過限制，只要不要錄影及再上載，其實並不犯法：

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收看情報：2020年9月11日晚7時（香港時間）

記得MARK網址：Sunrise YouTube channel

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👇👇👇同場加映：日本13萬人票選動漫金曲100強👇👇👇

日本朝日電視台在9月6日播出了特備節目「動漫歌曲總選舉」（アニソン総選挙），總共有超過13萬人投票，選出100首日本動漫金曲。

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完全版請點擊連結：日本13萬人票選動漫金曲100強 多首經典沒上榜？附編輯私心推薦