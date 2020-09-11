【開箱】高達模型新作「MGEX 1/100 獨角獸高達 Unicorn Gundam Ver.Ka 」實物入手！它是BANDAI全新模型系列「Master Grade Extreme」頭炮作品，首次在1／100 比例可動模型中加設變色LED燈，無論包裝尺寸、重量都接近PG級別。買定唔買？立即為你開箱，試燈！睇完再決定。

MGEX 1/100 Unicorn Gundam Ver. Ka 獨角獸高達（售價25400日圓）

👇MGEX獨角獸高達．組件逐件睇👇

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😱說明書都足足有68頁！有排砌😱

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👇MGEX獨角獸高達．5個必買理由＋開箱評測總結👇

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👍LED變色燈試玩影片👍

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