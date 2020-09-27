【BIOHAZARD／Resident Evil：Infinite Darkness】（生化危機：無限黑暗 暫譯）繼早上葡萄牙 Netflix 按錯掣意外公開之後，在晚上的 TGS 直播節目時 Capcom 官方也正式公布 BIOHAZRD/RE 的 Netflix 電視劇：

CAPCOM 於TGS正式公布《Resident Evil：Infinite Darkness》，是套全3D的CG電視劇。主角為大家熟悉的 Leon 及 Claire。電視劇的執行製作人是小林裕幸，他之前亦負責過多部BIOHAZARD動畫及電影作品。動畫由 TMS Entertainment 負責，並由早前參與《Biohazard: Vendetta》（生化危機：血仇殺戮）的 Quebico 團隊製作。作品將會是 Netflix 獨佔並預定2021上映。

👇👇Capcom X Netflix《Resident Evil：Infinite Darkness》直播截圖 👇👇

+ 14 + 14 + 14

👇同場加映：日本網民評《MHR》「怨虎龍」設計差👇

【Monster Hunter Rise】（魔物獵人崛起／MHR）新一集「芒亨」早前突如其來的公布，Switch機主及老獵人當然興奮萬分。不過今集的封面龍「怨虎龍」近日卻被日網民批評，被指是MH封面龍歷來最差的設計：

+ 2 + 2 + 2

回味歷代封面龍：Monster Hunter Rise怨虎龍變怨婦了？日網民批新封面龍設計超差