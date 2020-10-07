內地玩具業近年漸變成高消費力新市場。龍頭萬代率先在上海築起實物大「自由高達」，而各路廠亦力谷這片新藍海。作為日本3大首辦模型展之一「Wonder Festival 」，早前就在上海加開兩天中國區展覽「Wonder Festival 2020 Shanghai」，精彩展品相片已在網上瘋傳，當中最多人分享的是一批 DC / Marvel 美漫英雄巨型胸像／雕像，原來是出自內地、新加坡等玩具界新興市場的手！可見無論在消費還是開發，中國及亞洲的重要性均愈來愈重要。

😱 Infinity studio 1：1 真人級胸像 😱

上海為基地，專攻1：1真人size半胸像，大家看到最多人在網上share的超像真的《危險遊戲》李小龍、Joaquin Phoenix版／Nolan版《小丑》，《水行俠》Mera都是出自他們之手，逼真程度如放在家中，恐怕會嚇親老媽子。

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👍 Queen Studios 小丑場景電影一樣 👍

QS也是內地公司，他們過去一直只為人代工，兩年前決心成立自家品牌，現在不單令中國玩家震撼，亦打開了外國市場，絕對有能力跟美國老品牌sideshow比高下。

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👏 ThreeZero 香港廠請到竹谷隆之crossover👏

世界知名香港玩具廠，歷史不比Hot Toys短。專攻複雜層次、舊化上色完成品，近年全力搞日本動畫IP，繼大河原邦男後，今次請到竹谷隆之創作昆蟲生化造型的《傳說巨神伊迪安》，技驚四座。

😱 XM Studios 連《風雲》港漫都撈埋 😱

另一家風格同樣美式為先的新加坡公司，商品以巨型美國漫畫角色雕像為主，商品混入金屬配件、玩汽車焗漆等高質物料，幾年前嘗試在香港推廣，但這裡寸金尺土，雕像始終難成氣候，所以XM已轉攻中國。同場還有他們的友好公司ACME Studios的作品。

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👇 Prime 1 Studio 日本大雕像老祖宗👇

Prime 1 Studio是一家日本公司，他們製作巨型超精細雕像經驗非常豐富，而且有別於歐美品牌的細緻和美感，而且皮膚的上色和質素都是業界頂級，以下一批圖片必睇！

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