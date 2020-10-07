原神屢被批首周仍賺5000萬美元　涉抄薩爾達　盤點9件遊戲爭議事

【原神 Genshin Impact】備受爭議的手機及多平台遊戲《原神》近日出成績表，下載數及課金都大收，證實與早前負評的討論呈「口嫌體正直」的反應，可能不少玩家都罵完之後說「真香」？

原神又變成另一單「真香」事件 （網絡圖片）

根據App統計網站App Annie的報告，《原神》首4天的全球下載數量已達1700萬，而且遊戲的「刷首抽」是不需要刪除遊戲再下載的，只需要輸入另一個id就可，令此個下載總數更加踏實。另一方面根據IGN Japan的報導，Niko Partners的資深分析師Daniel Ahmad估計了，原神首週的收益已高達5000萬美元，換算港幣約3億8752萬元。事實上翻看iOS及Google Play的收益榜排名，已可看到原神已佔據多個地區的首10位。

筆者執筆時翻查香港課金榜，原神兩平台也名列前序（Sensor Tower 圖片，後製）

👇👇其他各地課金榜情況（iOS，7/10/2020）👇👇

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