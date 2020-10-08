【PG 高達 2.0】Perfect Grade 升級版 PG UNLEASHED 1/60 RX-78-2 Gundam 公布於12月發售。萬代表示UNLEASHED代表新作，將會完全顛覆玩家對模型的固有印象，新模型的內部骨架構造，有如真正的機動戰士，聲言砌模型過程像在工廠內組合高達，而不是在家中砌模型！其27500日圓（未連10% 消費稅）比1代PG高達貴成1倍！

點擊圖片即看 集22年最新技術 PG UNLEASHED Gundam 5大賣點

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PG UNLEASHED Gundam 值得買嗎？

有人說22年來人工及通貨膨脹也未有升1倍，但筆者認為不能這樣計；這新作內包含的技術和零件數，比22年前舊版多出不止1倍。而且看看日本官網，沿用舊模加金屬色的限定版PG高達1.0、將幾個版本六神合體的Perfect Strike，賣27500日圓也沒人嫌貴；相比之下，使用最新技術又有LED燈的PG UNLEASHED RX-78-2 Gundam ，絕對有資格收取貴舊版1倍的定價。

香港已經有玩具鋪做水貨開訂，7算都只是$1750，其實抵玩。

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