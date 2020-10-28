【Watch Dogs:Legion 看門狗：自由軍團】作為Ubisoft 10月尾打響頭炮的AAA大作，其駭客、反霸權的題材設定已經非常吸引。那實際好不好玩？筆者就先行取得遊戲及爆機，以下會總結8個必玩的理由，當然也會數數這遊戲的缺點。

👇Watch Dogs:Legion 看門狗自由軍團 10個優缺點速評👇

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👇Watch Dogs:Legion 勁靚遊戲畫面及美術圖👇

+ 8 + 8 + 8

評測總結：

Watch Dogs:Legion 看門狗自由軍團的倫敦版圖確是令人嘆為觀止，單是駕車周圍遊覽已經很過癮，而且PC+HD Texture的畫面非常精細，還可以開不同幅度的Ray Tracing。周圍充滿解謎元素的版圖令筆者很滿意，有時還會因看漏了起重機或升降台而卡關；

自由自在的入侵玩法令人愉悅，有種無驅束地完成任務的感覺。缺點也就是同伴沒育成及獨特性不足，收齊關鍵成員很快就沒召募的需要。不過間中彈出一些技能組優勢的人也會想去召來玩看看。

遊戲的主線不算長，筆者玩畢遊戲的時間是25小時，途中亦有完成一些支線任務及解放地區。當然還有一大堆的支線及收集未做，而且爆機時亦會開出一個劇情後的任務。整體而言是款不錯的良作。

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+ 9 + 9 + 9

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