撰文：賴浩然
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PS4/PS5《Marvel's Spider-Man: Miles Morales》（漫威蜘蛛俠：麥爾斯·摩拉斯）黑人蜘蛛俠遊戲佈滿地下幫物資箱（寶箱）。當中大部份都有雷達自動導引，應該不難找到。但其中有6個寶箱，位於地下幫藏身處及洛桑實驗室，以下就提供它們的位置。
👇《蜘蛛俠麥爾斯》地下幫藏身處、洛桑實驗室寶箱位置👇
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