【《動物森友會（動森／動物之森／Animal Crossing）》成 Google 香港 10 遊戲攻略搜尋榜 最大贏家】Google 每年年末都會公布各地的搜尋關鍵字，香港區就公開了最多人搜尋攻略情報的頭10隻遊戲名單，代表有幾多人買／DL遊戲後真正有繼續玩，見證「真用家」數量含金量高，即睇10強名單！

PS／Xbox 改朝換代大作少 手機game步步進迫

PS4／Xbox One處於改朝換代更新主機的一年，大作量較少，好在尚有Switch的話題作《動物森友會》頂住家用機半壁江山，但仍難阻《原神》等課金作步步進迫。

至於在網上有彈有讚，反應兩極的《The Last For Us 2》，有數據表示買了PS4版的用家，爆機人數比《FFVII Re》及《漫威蜘蛛俠》更多，究竟它可以登上第幾位？即睇：

👇👇按圖即睇 Google 2020年熱爆遊戲攻略 Top10名單👇👇

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Google Play 手機app下載平台亦公布了2020年最多人下載遊戲名單：

完全版20強名單，請點擊：2020手遊Top 20！Google Play選年度佳作 《原神》以外更多選擇

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完全版10大名次，請點擊：Google2020熱搜電影Top10 《鬼滅之刃》等3大動畫撼贏《麥路人》