【橫濱高達Gundam Factory Yokohama 陪你倒數 New Year Countdown直播】日本封關，香港高達迷無法去橫濱看1：1可動高達，難怪最新推出的PG UNLEASHED 高達模型及Gundam Factory Yokohama 限定合金，格價雖達$2200以上，仍被受追捧！其實想跟RX-78-2 元祖高達過新年，還有個零消費免費之選！立即教你點睇高達倒數直播！

香港人有幾愛高達？數百人排隊訂橫濱高達合金人龍打蛇餅！😱😱😱

12月20日有水貨鋪開訂合金高達，信和中心人龍打蛇餅排到去兆萬中心。

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想同高達除夕倒數？即睇點參與！

手機VPN使用教學✌️７步簡單睇外國限定影片👍

雖然今次LIVE未講明會否禁止海外觀賞，但早前日本GUNDAM CHANNEL播放《高達00》劇場版曾經封了海外IP，香港高達迷又不須擔心，其實只要使用手機VPN，就可以輕鬆跳過限制，只要不要錄影及再上載，其實並不犯法：

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同場加映：1 比 1 高達行走細節

日本媒體早前被安排去「横浜港の山下ふ頭」觀看這台以 1 比 1 量身打造、高達 18 公尺的巨型高達機器人成品，透過下面影片可以看見這台機器人霸氣展現全身可動的 34 個關節，同時人們還可以進入駕駛艙模擬操控高達的快感！

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看「高達跨出歷史性那一步」的動作，簡直栩栩如生。這輛高達機器人將於 12 月 19 日正式開幕給所有遊客前往橫濱高達園區參觀，入場需要購買票券，成人票價為 1650 円，兒童為 1100 円，高達塔則為 3300 円，同時園區內當然還有買不完的周邊商品。展期至 2022 年 3 月 31 日，展期有超過一年以上的時間，所有高達迷肯定都希望疫情快點解禁了。

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現場亦有大量限定產品發售：

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ガンダムチャンネル 高達除夕直播：（連結）

同場加映：Gundam 1:1 RX-78高達橫濱行走！34個可動細節 園區周邊商品公開