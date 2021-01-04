日本朝日電視近日舉行《漫畫總選舉》節目，15萬人選出100大最愛漫畫，萬人迷《鬼滅之刃》大熱倒灶僅得第2位，冠軍誰屬？《龍珠》、《柯南》、《入樽》等長青作品，又會否被後浪追過？

整個投票由去年已經開始，除在節目網頁投票，也可在各社交網絡以hashtag加作品名，為心愛作品爭取分數。最終公布日期為2021年1月2日，頭半於電視節目播出，後半改於番組的YouYube播出。

女團《桃色四葉草》成員高城靈似扮《美少女戰士》參加節目直播，不知此作排第幾？（節目截圖）

👉後半百名單！即睇100至51位最愛漫畫

+ 44 + 44 + 44

👉進入前半百！50至21位佳作漫畫List😍😍

+ 24 + 24 + 24

👉漫畫總選舉 前20位名單公開！😍😍

+ 14 + 14 + 14

節目重播連結：YouTube連結

後記：有沒有留意，《美少女戰士》、《一拳超人》等人氣大作均百名不入，加上《鬼滅》一直被視為「動畫救漫畫人氣」，今次投票只選漫畫不計動畫，可能是賽果有「爭議」的原因吧。

同場加映：鬼滅、七大罪 2020年最不捨它完結漫畫Top10

《鬼滅》作者在如日方中之時退下火線，2020年還有《七大罪》及其他8部漫畫在今年大結局，你又最捨不得那部漫畫完結？

+ 15 + 15 + 15

同場加映：NHK選《美少女戰士》人氣角色50強

日本NHK電視台早前舉辦「全美少女戰士Sailor Moon 動畫版大投票」，即睇50位最受歡迎角色排名，更有5首最愛主題曲聽。

+ 8 + 8 + 8

完全版排名連結：NHK選《美少女戰士》人氣角色50強 月野兔只得第2 附5大人氣MV