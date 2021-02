撰文: 鍾世傑 最後更新日期: 2021-02-19 19:10

近日連登討論區「玩具台」網民Bossa-Nova發文表示:「俾老婆話兩句,就扑爛幾皮模型玩具!」更分享短片及圖片,看着一副副機動戰士模型被敲碎,高達迷心酸死!

根據原Post的截圖和留言,估計案發現場為內地,高達模型則屬於一位剛結婚的男生,他因為花太多錢玩玩具被太太投訴,爭執期間男方說了一句賭氣話😱😱

😱😱續看災情,盤點案發現場10個「傷者」😱😱

神網民重組案情,真兇竟然係……😱😱😱

