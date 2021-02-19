夫妻爭執狂敲碎10隻高達模型　總值逾3萬元　行刑短片令網民心寒

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近日連登討論區「玩具台」網民Bossa-Nova發文表示：「俾老婆話兩句，就扑爛幾皮模型玩具！」更分享短片及圖片，看着一副副機動戰士模型被敲碎，高達迷心酸死！

（設計圖片）

根據原Post的截圖和留言，估計案發現場為內地，高達模型則屬於一位剛結婚的男生，他因為花太多錢玩玩具被太太投訴，爭執期間男方說了一句賭氣話😱😱

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😱😱續看災情，盤點案發現場10個「傷者」😱😱

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神網民重組案情，真兇竟然係……😱😱😱

原文連結

同場加映：萬元高達超時空模型掉垃圾房．仲提供地點任人拎👇👇

▼究竟發生什麼事？有人被老婆、家人掉玩具？真相令人意想不到！▼

原文連結【：得罪老婆？】萬元高達超時空模型掉垃圾房．仲提供地點任人拎

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👇👇唔緊要！吉澤明步砌返部高達畀你！👇👇

不過上次明步砌到一半「超晒時」，終拖到近日才能將HG 高達RX-78-2 GTO版完成！即睇下半場影片有乜笑點！

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原文連結：【Gundam x 暗黑Stephy】吉澤明步高達模型終完成　示範Ｍ字開腳

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