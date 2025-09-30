為慶祝PlayStation品牌誕生30週年，SIE 索尼互動娛樂宣佈與Reebok聯乘推出 InstaPump Fury 等3款限定波鞋，將初代 PS logo 及灰色機身融入鞋身設計。同期更將第一代 PlayStation 開發以來的珍貴設定圖、相片集，結集成厚達400頁的品牌歷史回顧大型寫真集「PlayStation: The First 30 Years」。



羊蹄山戰鬼黃金限量版PS5主機+手掣套裝開箱｜3D立體金繼工藝精美

Reebok 三款復古球鞋 致敬首發地區

預定2025年10月起發售的Reebok聯乘系列共推出三款球鞋，分別對應PlayStation最初發售的三個地區及年份：日本版「InstaPump Fury 94」，美國版「Pump Omni Zone II」及英國版「Workout Plus」。

三款球鞋均以初代主機的經典配色為設計靈感，並採用仿照當年發售時的特別包裝。日本版 InstaPump Fury 94 (定價37,000日圓／約$1,961港元)，將於11月24日起在BEAMS限定發售。至於美國版「Pump Omni Zone II」（10月17日發售，定價$220美元／約$1,710港元）及英國版「Workout Plus」（10月15日發售，定價 £150.00英鎊／約$1,568港元），於End. Clothing 及其他時裝網店上開售。

這三款波鞋的包裝，都模擬了當地市場第1代PS的包裝盒，當中更包括一些與PS Logo、手掣有關的襟章；更有趣是，三地發售日正是當年PS在當地開售的日子。

日本版 InstaPump Fury 94 (定價37,000日圓／約$1,961港元)，將於11月24日起在BEAMS限定發售。

日本版 InstaPump Fury 94 (定價37,000日圓／約$1,961港元)，將於11月24日起在BEAMS限定發售。

美國版「Pump Omni Zone II」（10月17日發售，定價$220美元／約$1,710港元）

英國版「Workout Plus」（10月15日發售，定價 £150.00英鎊／約$1,568港元）

東京遊戲展2025注目遊戲懶人包｜羊蹄戰鬼．BF6．生代危機Requiem

400頁豪華寫真集 收錄開發秘史

定於2026年春季全球發售的寫真集《PlayStation: The First 30 Years》厚達400頁，收錄大量從未公開的原型機，概念草圖及設計模型，詳細記載從初代PlayStation到PlayStation 5的硬件開發歷程。

定於2026年春季全球發售的寫真集《PlayStation: The First 30 Years》

書刊內更收錄了「PlayStation之父」久夛良木健、初代主機設計師後藤禎祐、PlayStation 5 設計負責人森澤有人等開發團隊成員的珍貴訪談。除了普通版外，還將推出限量1994部的豪華版，附送特製包裝盒及限定印刷品。

定於2026年春季全球發售的寫真集《PlayStation: The First 30 Years》

定於2026年春季全球發售的寫真集《PlayStation: The First 30 Years》