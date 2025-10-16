《寶可夢傳說 Z-A》（Pokémon Legends: Z-A）已經在10月16日發售，根據遊戲評測網站 Metacritic 的資料，《寶可夢傳說 Z-A》（Pokémon Legends: Z-A）的平均分數為80分（基於49則評論），整體評價為「普遍好評」。各媒體對於任天堂及Pokemon Company 勇於創新改革打法給予肯定，然而卻認為，即使改用了最新主機 Switch 2，《寶可夢傳說 Z-A》的畫面質素仍與當代遊戲作品標準有一定差距，當中以 Eurogamer 的60分評價最低。



遊戲評測網站Metacritic截圖

遊戲優勢點評：新打法更刺激兼具策略性

外媒普遍肯定《傳說》系列在本作中邁出了大膽且成功的步伐。新引入的即時戰鬥系統被廣泛認為是「刺激、具策略性且耳目一新」（LevelUp），極大地提升了遊戲的可玩性與節奏感。許多評論家亦讚賞本作對密阿雷市的城市生活體驗（TheSixthAxis）及對卡洛斯地區的懷舊魅力，認為故事結構比近年作品更為聚焦，敘事動機簡潔有力，讓人再次感受到系列的創意與潛力。此外，遊戲的背景音樂亦獲讚揚。

當中給作品滿分的 VGC ，盛讚本作是一場「宏大的冒險」，再次證明《傳說》系列是 Game Freak 創意發想的最佳歸宿。評論中特別表揚新的戰鬥系統非常適合他們，並形容遊戲中的「流氓超進化對戰」（Rogue Mega Battles）充滿爆炸性且樂趣無窮。

遊戲待改善之缺點：畫面視覺效果欠佳

儘管戰鬥系統革新，但畫質卻是外媒一致詬病的主要問題。不少評論指出，受限於主機效能，遊戲畫面視覺效果欠佳（LevelUp、Gamekult），整體技術表現仍有待改善。同時，部分媒體認為本作的支線內容過於單薄，且因核心舞台僅限於密阿雷市，令探索空間顯得有限（Dexerto）。Gamekult更直言，作品仍未擺脫系列固有的「敘事略嫌幼稚」和「缺乏個性」等長久弊病。

打出全行最低60分的 Eurogamer，雖肯定遊戲的方向，變得緊湊及有趣，但對於僅以單一城市為核心舞台的執行成果並不滿意，認為它失去了《阿爾宙斯》那種放大世界觀的「寶可夢魔力」。

資料來源：metacritic