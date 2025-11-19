藥師少女的獨語展香港站直擊｜香港也可在Netflix收看的知名動畫《藥師少女的獨語》，由11月22日起至 2026 年 1 月 11 日，於旺角 INCUBASE Arena 舉行「藥師少女的獨語展」海外首站！記者直擊現場，發現這個展覽真的非常豐富，由第一話女主角貓貓被迫入後宮，遇上神秘俊美的男主角壬氏，再一路認識皇宮內外不同人物的過程，一一按時序收入展區，可從250張以上的動畫製作珍貴圖文資料中重溫故事與人設，《藥師少女》迷必去。



藥師少女的獨語展｜香港限定貓貓打卡位．動畫版華麗後宮搬到旺角

《藥師少女的獨語》動畫展｜ 雙人/特典套票 送入場禮品

現場不僅展出 250 件首次於海外公開的複製原畫、分鏡、美術設定等製作資料及動畫製作細節，見證貓貓的藥理推理過程草圖等資料外，更特設製作揭秘區，讓觀眾深入了解製作團隊對畫面及細節的極致追求。

動畫版華麗後宮搬到旺角

更吸引是將「貓貓試毒場景」、「壬氏書房」、「後宮內醫局」、甚至只曾在第40話出現片刻的羅漢與鳳仙弈棋場景都一一化為實景，幾乎將華麗的後宮搬到旺角。在傳媒及特別嘉賓率先參觀日，大會更安排了貓貓和壬氏到場（只限傳媒日，其他日子暫未提供）

貓貓和壬氏的服裝被實物化。

展期特典票低至$158｜推薦特典版門票．角色紙屏風擺設超美

「藥師少女的獨語展」可透過01空間售票平台，購買展期單人票 、特典票及優惠票。所有購票入場者將獲贈 1 份角色透卡當入場禮，10款角色透卡將會隨機派發，數量有限。個人就推薦包括角色小屏風的特典門票，這個設計精美，更包括多個角色插畫的小擺設，還附有精美的禮盒包裝，連門票$188抵玩。

展期門票 – 由 2025年11月22日起

展期優惠票－ HK$88 / 張（ 1 個入場 QR code 及 1 份入場禮，優惠門票僅供全日制學生、60歲以上及傷健人士使用，入場時需出示相關證明文件）

展期單人票－HK$110 / 張（ 1 個入場 QR code 及 1 份入場禮）

展期特典票－HK$168 / 套（ 1 個入場 QR code、1 份入場禮及 1 份特典禮物）



個人就推薦包括角色小屏風的特典門票

每位入場者，都可以特到場式隨機的實體紀念門票（3款式）及隨機款式角色小卡（全10款）。

尋找貓貓標誌換特別版明信片

《藥師少女的獨語》除了是後宮劇、愛情劇，當中更有不少推理成份，所以展覽也想考考大家有沒有貓貓一樣的「摩擦力」，在展覽各個不同地點，隱藏了很多迷你的貓貓圖案，將它們拍下來加展覽hashtag 打卡，會再加送你1張特別版明信片。

香港限定的貓貓打卡位

看畢整個展覽後，最後還有香港限定的貓貓打卡位，此外還要留意動畫版製作團隊的親筆畫，以及原作者日向夏、兩位主角聲優的親筆祝賀色紙展出，參觀的fans一定要細心看到最後！

購物送限定版藥師少女揮春

展覽當然少不了Pop Up Store，《藥師少女》展的精品都很「少女」，集中在隨機抽選的襟章、透明小卡、小立牌、紙雕風格書籤等等，特別推薦下圖中的A4 Folder，因為根據大會公關透露，這是特別為今次展覽設計的貓貓新衫造型。記者自己就很喜歡隨機造型收藏卡機，$20抽1次，玩家要在屏幕上看準時機點擊卡款，之後機器就會印刷同款小卡出來，比一般扭蛋機更好玩。

推薦圖中的A4 Folder，因為根據大會公關透露，這是特別為今次展覽設計的貓貓新衫造型。

在Pop Up Store 購物滿$388，更會加送限定版揮春，有長型跟圓型兩組（每組2張）。在為期約2個月的展期內，將分為4階段送出不同款式。

