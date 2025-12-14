柯南M29定檔！《高速公路的墮天使》預告曝光　2026這時段上映

改編自青山剛昌熱門偵探漫畫《名偵探柯南》系列的動畫電影一年一部已成一個傳統。而官方於3日公開2026年4月10日上映全新「M29」第29部電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》，官方也於4日公開首部30秒特報！



《名偵探柯南：高速公路的墮天使》2026年4月10日日本上映！

一年一部的柯南電影傳統回來啦！2026年全新「M29」第29部柯南系列電影《名偵探柯南：高速公路的墮天使》確認將於2026年4月10日於日本上映。而從前導視覺圖中，可以看見柯南抱著萩原千速坐在警用機車上，後方則有世良真純、横溝重悟以及已經在故事中殉職的墮天使萩原研二以及松田陣平兩人。

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》首部30秒特報揭曉！

從官方於4日揭曉的全新《名偵探柯南：高速公路的墮天使》30秒特報影片中，可以看見這次的全新M29電影，將會著重於風之女神和黑之墮天使之間的最速戰鬥推理對決，光是從預告就可以知道這次的動作戲也絕對不會有任何一絲馬虎，完全沒有愧對《名偵探柯南》電影系列「被偵探戲耽誤的動作電影」的封號！

