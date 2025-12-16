成人網站Pornhub公開2025年度回顧報告，就ACG動漫遊戲類型的熱搜字眼，中國米哈遊《原神》自2020年推出以來，由2021年的第8位、2022年飆升至第3位，今年終於擊敗連霸五年的美國作品《要塞英雄》奪冠；「原神啟動」已不單是一個gag（笑），證明「美」是無分野界、「靚女」才是硬道理！



當年《原神》推出時被罵抄襲《Zelda》，但米哈遊用幾年時間不斷推出新角色、新地圖、新劇情，將《原神》打造成龐大的開放世界。最重要的是，角色設計一直保持高水準，無論是甘雨、胡桃還是近期的芙寧娜、娜維婭，每個角色都設計精美，吸引大量粉絲創作和Cosplay。自然在「暗黑界」亦都廣受同好支持。

中韓遊戲憑甚麼全面掘起?

網易製漫威爭鋒大熱、中國廠更懂玩家需要！

對比歐美遊戲廠商近年的「多元共融」(DEI)路線，中國／韓國製作人深明玩家不愛政治正確、而是賞心悅目的角色設計。由中國廠以美國漫畫Marvel IP開發的英雄射擊作品《漫威爭鋒》，2024年底才推出，首次入榜就衝上第6位，因為他們肯用漫威宇宙內的靚女角色，例如黑寡婦、緋紅女巫。連網紅Asmongold都直言，亞洲製作人做Marvel game 比美國廠更知用家需要，真的非常諷刺。

由中國廠開發的英雄射擊作品《漫威爭鋒》，首次入榜就衝上第6位

人氣角色排名｜Tifa姐寶刀未老

作品排名榜由《原神》稱霸，角色排行榜方面則依然是全球公認最性感女角《Final Fantasy VII》蒂法Tifa保持，《尼爾:自動人形》的2B新入榜排第7。這些角色有甚麼共通點？全部都是設計精美、身材出眾的正妹角色，且無獨有偶都是日本廠手筆！反觀歐美遊戲不斷將女角「去性化」，結果就是玩家用腳投票，轉投中韓日遊戲的懷抱。

角色排行榜方面則依然是全球公認最性感女角《Final Fantasy VII》蒂法Tifa保持

《尼爾:自動人形》的2B新入榜排第7

那個平台最多P站用家？

此外，從資料可見 Xbox 使用者登入 Pornhub 只佔 2%，總流量更比去年暴跌 69% ，簡直慘不忍睹。這一點不是證明 Xbox 玩家反對物化女性，而是這平台愈來愈沒人用了！反觀 PS5 上升了11%，PC和平板各自成長39%和31%，最多人用的依然是手機，佔87%流量。