《干物妹小埋》喜劇背後的沉重真相｜在2010年左右，很多動畫都以兄妹之間的日常生活、矛盾與感情為主題，當中《我家有個魚乾妹》（干物妹！小埋）一直以輕鬆療癒的風格深受動漫迷喜愛。主角小埋那種「在外完美優等生，在家懶散魚乾女」的反差萌，大口吃薯片、直接「吸喇叭」飲整支1.25ML汽水，成為了許多粉絲心中的歡樂源泉。

然而，原作者三角頭（Sankaku Head）近日在出道二十週年之際，於YouTube頻道公開了一個震撼所有讀者的真相：小埋的原型，竟然就是他已故的親生妹妹。這則消息如同一顆震撼彈，但作者最終坦白，一不為收視PV、也不是要帶給讀者負能量，而是希望：請各位永遠記住、我妹曾經存活於世上！



兄妹情深的現實寫照

原來，漫畫中太平與小埋的互動，並非單純的虛構創作，而是作者與妹妹真實生活的投影。三角頭老師透露，妹妹在現實中確實擁有那種回家後就變得懶散的可愛性格，兩人關係極好。老師甚至將兄妹間發生的趣事畫進漫畫裡，妹妹閱讀時那句笑著說出的「哥哥你還記得那件事啊！」，如今聽來既溫馨又令人心碎。這些曾經讓我們捧腹大笑的日常橋段，原來都是老師對妹妹最深情的觀察與記錄。

人氣巔峰時的殘酷打擊

最令人痛心的是，這部作品最風光的時刻，竟是作者人生最黑暗的時期。2015年動畫熱播之際，妹妹被診斷出患有罕見疾病；到了2017年漫畫單行本第10至11卷期間，妹妹不幸離世。試想一下，當老師在慶功宴上接受眾人祝賀、說著「我很幸福」時，內心卻正承受著喪親之痛，這種巨大的精神撕裂感，實在令人難以想像。他甚至一度悲傷到無法動筆，想要申請休載，這份痛苦是何等深沉。

以畫筆留住至親的靈魂

為了不破壞讀者閱讀喜劇時的心情，三角頭老師選擇了長達多年的隱瞞。單行本第11卷封面折頁那件小埋T-shirt，原來是妹妹親身穿著的照片，那是老師為她留下的「曾活過的證明」。如今真相大白，老師希望能藉由小埋這個角色，讓妹妹永遠活在大家心中。「只要小埋不被遺忘，妹妹就不會被忘記」，這份超越生死的兄妹情誼，昇華了整部作品的意義。日後當我們重溫《我家有個魚乾妹》時，在笑聲之中，或許會多了一份對這位「現實版小埋」的緬懷與敬意。