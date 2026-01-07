PS5 2026年的遊戲新作陣容不再執迷於DEI元素及多人同時在線的「服務型」射擊遊戲，有更多重視劇情、新玩法及單機體驗的新作。以下為大家推薦16款預定於2026年推出的重量級大作，除了全新作品，還有不少續作與重製版，整個陣容算相當平均。



Marvel's Wolverine（漫威金剛狼／狼人）

遊戲類型： 單人動作冒險

預定推出日期： 2026年

由打造《Marvel's Spider-Man》系列的Insomniac Games工作室傾力開發，這款PS5獨佔的單人冒險遊戲無疑是焦點所在。遊戲將帶領玩家深入漫威宇宙，扮演深受粉絲喜愛的反英雄角色「金剛狼」羅根（Logan）。製作團隊承諾將呈現一個充滿懸疑與張力的原創故事，玩家將親自解開羅根過去的身世之謎。遊戲預告了極具打擊感的凶殘戰鬥系統，配合PS5的強大機能，勢必帶來拳拳到肉的爽快體驗。

Nioh 3（仁王3）

遊戲類型： 黑暗奇幻動作RPG (誅死遊戲)

預定推出日期： 2026年2月6日

Team Ninja的招牌「誅死」遊戲系列強勢回歸！《仁王3》已鎖定於2月6日率先推出。本作繼承系列高難度的硬派動作玩法，並引入更多元化的武士與忍者裝備系統。玩家將再次踏上斬妖除魔的旅途，在橫跨日本歷史長河的舞台上，利用瞬間切換戰鬥風格的技巧，消滅威脅世界的強大妖魔。

LEGO 蝙蝠俠：黑暗騎士傳奇（Legacy of the Dark Knight）

遊戲類型： 動作冒險

預定推出日期： 2026年

這款全新的LEGO冒險遊戲由擅長敘事遊戲的Telltale Games團隊製作，為LEGO系列注入了全新活力。遊戲背景設定在廣闊的高譚市（Gotham City）開放世界中，玩家將體驗一個忠於原著的蝙蝠俠故事。除了招牌的動作戰鬥與潛行元素外，本作更強調「偵探」技巧的運用，讓玩家在積木世界中也能體驗到身為「世界上最偉大偵探」的解謎樂趣。

鬼武者：劍之道

遊戲類型： 劍戟動作

預定推出日期： 2026年

經典動作遊戲《鬼武者》系列終於迎來回歸！這款自2006年以來的首部主線新作，將讓玩家化身傳奇劍豪宮本武藏。故事發生在被黑暗力量與幻魔扭曲的江戶時代京都，武藏將再次接受「鬼之籠手」的力量，對抗不斷逼近的邪惡威脅。遊戲結合了驚險刺激的劍術動作與黑暗奇幻的劇情，誓要讓玩家重拾當年的斬擊快感。

Dune: Awakening（沙丘：覺醒）

遊戲類型： 開放世界生存MMO

預定推出日期： 2026年

改編自科幻巨著《沙丘》，這款生存動作角色扮演遊戲（Survival RPG）將帶領玩家進入厄拉科斯（Arrakis）這個美麗而致命的沙漠星球。玩家需要在廣闊的開放世界中求生，不僅要對抗惡劣的自然環境與巨大的沙蟲，還要解開弗瑞曼人（Fremen）失蹤的謎團。遊戲支援單人探索或與好友組隊，讓玩家完全沉浸在《沙丘》的宏大宇宙中。

Saros（沙羅週期）

遊戲類型： 科幻動作

預定推出日期： 2026年

由開發《Returnal》的Housemarque團隊帶來的全新科幻動作IP。遊戲設定在一個地形不斷變化的神秘星球「卡爾科薩」，玩家需要直面不祥日蝕的陰影，突破重重阻礙尋找答案。本作繼承了團隊標誌性的高難度射擊與流暢動作設計，並加入了更多探索與解謎元素，玩家將體驗到腎上腺素飆升的戰鬥快感。

Halo: Campaign Evolved（光環：戰役進化）

遊戲類型： 第一人稱射擊 (FPS)

預定推出日期： 2026年

其實去年XBox另一知名特擊IP《Gears of War》已登陸PS5，但都不及微軟代表性系列《Halo》正式登陸PlayStation平台、化敵為友那麼震撼！這款經過重新打造的作品，將重卜1為新世代玩家介紹士官長（Master Chief）的起源故事。遊戲不僅在畫面上進行了現代化重製，更加入了四人線上合作模式，以及全新的任務、武器、載具與敵人，是遊戲史上的一個重要里程碑。

007 First Light（007：首道光芒）

遊戲類型： 諜戰動作冒險

預定推出日期： 2026年

在N64年代，一款破格的4人單機對戰FPS，令《鐵金剛007》成為了射擊game名牌。如今，由《HITMAN》系列開發商IO Interactive製作的全新間諜動作冒險遊戲，將為占士邦（James Bond）的起源故事。玩家將跟隨年輕氣盛、行事魯莽的占士邦，見證他如何通過軍情六處（MI6）的嚴格訓練。遊戲結合了火爆的槍戰、精密的潛行機制以及電影般的敘事手法，似乎相當吸引。但記者還是希望game內可多一點具007代表性的禮服西裝造型，暫時這位少年007，跟一般射擊game主角沒多少分別。

Crimson Desert（赤血沙漠）

遊戲類型： 開放世界動作冒險

預定推出日期： 2026年

由《黑色沙漠》開發團隊Pearl Abyss製作的單人動作冒險遊戲。故事發生在美麗但殘酷的帕衛爾大陸，玩家將扮演僱傭兵團長，探索這片未知的土地。遊戲強調寫實的戰鬥風格與深度的劇情敘事，玩家將遭遇神秘的派系鬥爭，並在快節奏的戰鬥中靈活運用各式武器與戰術。

MARVEL Tōkon: Fighting Souls（漫威鬥魂）

遊戲類型： 4v4 格鬥

預定推出日期： 2026年

漫威fans除要留意《狼人》這款由PlayStation Studios、Arc System Works與Marvel Games聯手打造的格鬥遊戲，也不要錯過。遊戲採用4v4的雙人組合對戰模式（Tag Team），玩家可以自由組建夢幻隊伍，操作蜘蛛俠、美國隊長、鐵甲奇俠等角色進行華麗的連招對戰。

Pragmata

遊戲類型： 科幻動作冒險

預定推出日期： 2026年

這款由Capcom主理的科幻動作冒險新作《Pragmata》終於有更多消息。遊戲背景設定在近未來的月球研究站，玩家將探索一個融合了戰鬥、即時黑客技術與豐富劇情的獨特世界。主角Huge與Diana將攜手合作，利用各自的特殊技能克服敵對機械人的威脅。

Resident Evil Requiem（生化危機：安魂曲）

遊戲類型： 生存恐怖

預定推出日期： 2026年2月27日

經典生存恐怖系列《Resident Evil》的最新篇章。玩家將扮演FBI情報分析員葛蕾斯·艾許考福特（Grace Ashcroft），重返一切災難的起點——拉昆市（Raccoon City）。再加上神級角色Leon重出江湖，吸引力大增。遊戲結合了激烈的戰鬥與燒腦的解謎要素，並加入了可選擇的鏡頭視角功能，讓玩家能以不同方式體驗這場恐怖之旅。

The Blood of Dawnwalker

遊戲類型： 黑暗奇幻RPG

預定推出日期： 2026年

新晉工作室Rebel Wolves的首部作品，以14世紀歐洲為背景。遊戲將玩家置身於一個被衝突、疾病與死亡肆虐的世界，玩家將化身為類似吸血鬼的「Dawnwalker」，在白天與黑夜的界限中行走。遊戲強調成人向的敘事與深度的角色扮演體驗。

The Seven Deadly Sins: Origin（七大罪：起源）

遊戲類型： 開放世界動作RPG

預定推出日期： 2026年

日本動漫IP改篇game近年以手遊為主，單機作品實屬難得，這款《七大罪》改篇作品，屬免費開放的世界動作RPG。遊戲不僅還原了角色的經典招式與能力，更加入了釣魚、烹飪、採礦等豐富的生活要素，讓玩家能完全沉浸在這個充滿魔法與冒險的動畫世界中。

Directive 8020

遊戲類型： 互動電影式科幻恐怖

預定推出日期： 2026年

Supermassive Games「黑相集」系列的最新作。這款電影式科幻恐怖遊戲將舞台搬到了外太空，融合了生存驚悚與多重敘事選擇。遊戲依然主打「蝴蝶效應」，玩家的每一個決定都將影響角色的生死與結局走向，是對玩家心理承受能力的極大考驗。其實這類科幻作品記者是很喜歡的，但可否不要再刻意用醜女人做主角？

失落星船：馬拉松

遊戲類型： 射擊

預定推出日期： 預定2026年3月上架

因為被發現未經授權取用別人美術設計，這款由《Halo》與《Destiny》製作團隊打造的野心之作，推出預告後即緊急叫停，重新審視侵權問題後，最近又開始重新有動靜，推出了新版預告，並宣佈於3月上架。