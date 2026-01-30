率先直擊PokéPark KANTO｜全日本首座「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」終於要在 2026 年 2 月 5 日正式開幕！筆者有幸與Pokemon忠粉幽幽跟Kira一起率先入場試玩！這新設施絕非單純的主題公園，簡直就像親身穿越到寶可夢世界！以下由幽幽跟Kira帶路，為大家送上第一手設施直擊與買飛攻略！



PokéPark KANTO寶可樂園關都購票攻略｜5大入場貼士/搶飛在這時間

🌲 真．野生寶可夢探索

園區最大賣點絕對是「寶可夢森林」。這條全長約 500 公尺的林道，是在真正的自然地區中興建，逾 600 隻野生寶可夢隱藏在真實的自然生態中，強調真正的「探索感」！每隻寶可夢都有特別的姿勢動作、而且各有互動，而且可以任意觸摸，有些大型寶可夢更可以騎，構成大量令 Pokemon Fans 非常有共鳴的畫面，有種「發現野生寶可夢」的感動，真的會讓人上癮！（森林內部細節就不劇透太多啦，留給大家來現場發掘！）

「寶可夢森林」是在真正的自然地區中興建，逾 600 隻野生寶可夢隱藏在此。（鍾世傑 攝）

草紗鎮 Sedge Town 有甚麼必玩設施？

走出森林來到建築色彩繽紛、充滿活力的草紗鎮（Sedge Town），重頭戲必玩「皮卡皮卡大派對」（PikaPika Paradise），飛天造型的皮卡丘車廂上半空旋轉，中間的高塔上有30隻電／電擊系屬性的寶可夢，就像為設施發電一樣，畫面實在太治癒！旁邊還有一座非常可愛的旋轉木馬「布伊布伊布步遊」，大量不同品種進化伊布，還有小火馬等馬類寶可夢任你騎，兩款都好適合不同年齡的寶可夢同好玩。

重頭戲必玩「皮卡皮卡大派對」（PikaPika Paradise）（鍾世傑 攝）

Photo by Takayuki Maekawa (Courtesy of PokéPark KANTO).

去Pokemon Center｜為寶可夢伙伴回復體力

草紗鎮另一重心是 Pokemon Center ，可讓你親身體驗遊戲內，為寶可夢伙伴回復體力的過程。首先訓練員要在 Pokemon Center 外排隊，之後會接到一盤精靈球，入內後粉紅色頭髮的大姐姐就會將精靈球一個一個放到「全復機」上治療。中心內播放遊戲內的經典BGM，屏幕上又有特別畫面，更會聽到遊戲版內的標誌性「回復HP」特殊音效！

幽幽與Kira在Pokemon Center親身體驗寶可夢回復HP的過程，非常好玩。（鍾世傑 攝）

寶可夢訓練家市集｜精選週邊與主題美食

Pokemon Center 旁邊就是友好商店，發售元祖御三家的主題飲品，不同口味的飲料上還有可愛的御三家圖案餅，真的不忍心吃呀！之後還可在「寶可夢訓練家市集」內購買多種主錯小食，比如爆谷、飯團、三文治、甜品及咖啡店等等。怕冷的幽幽在「友好商店」點了暖笠笠的「豚汁（豬肉味噌湯）」，喝一口暖入心扉；Kira 大啖「竹炭炸雞」。

Pokemon Center 旁邊就是 Pokemon Shop，發售元祖御三家的主題飲品。（鍾世傑 攝）

代訂座！東京Pokémon Café 餐廳（日本橋店）

幽幽 High 爆推介｜跟寶可夢親身互動見面

PokePark KANTO 的重心節目「皮卡布泡泡嘉年華」，將舞台表演與巡遊二合為一，大家可以在道館門外準時集合，坐家家睇一大群Pikachu及伊布起舞，去到最高潮時更沿地開始小型巡遊，一邊吹泡泡，帶同觀眾一個跟一個大步向前走，幽幽跟Kira完全被現場氣氛感染，興奮地衝上前與經過的伊布揮手打招呼。

PokePark KANTO 的重心節目「皮卡布泡泡嘉年華」，將舞台表演與巡遊二合為一。（鍾世傑 攝）

皮卡皮卡電光閃閃｜勁歌熱舞Pika

緊接著我們去「草紗道館」觀賞「皮卡皮卡電光閃閃！」Pika Pika Sparks 娛樂表演。在變幻多端的雷電聲光效果下，不同造型的皮卡丘，一齊以舞蹈跟觀眾互動，你將欣賞到一個很感動的小故事。

Photo by Takayuki Maekawa (Courtesy of PokéPark KANTO)

抱抱寶可夢｜必去見面會

最後，場內還有可以跟寶可夢見面合照的地方「親親寶可夢小屋」，今次幽幽跟Kira就遇見了可達鴨，勁肥勁Cute，你看Kira依依不捨的抱著可達鴨，係愛呀！

最後，場內還有可以跟寶可夢見面合照的地方「親親寶可夢小屋」（鍾世傑 攝）

你看Kira依依不捨的抱著可達鴨，係愛呀！（鍾世傑 攝）

特別提提大家：記得先安裝「PokéPark KANTO 官方應用程式」！因為在正式開業後，設施內所有表演及見面會（比如「親親寶可夢小屋」）都需要在app上抽選「號碼牌」才能入場。

iOS版本Android版本

荷包的大敵｜寶可夢發燒友商店

離開PokePark KANTO 前，最後一站必去寶可夢發燒友商店（Pokemon Daisuki Shop），它大得驚人，有最齊全的 PokePark KANTO 主題產品、以及官方精品、公仔、文具發售，各位訓練家記得準備足夠的「彈藥」。

離開PokePark KANTO 前，最後一站必去寶可夢發燒友商店（鍾世傑 攝）

香港Fans如何購買PokePark KANTO 寶可樂園關都門票？

上文已提及過，PokePark KANTO 採用全預約制，你要先上官網 https://ticket-en.pokepark-kanto.co.jp/買到指定日子的門票才能入場。海外的售價是先到先得，暫時去到3月尾都已經爆滿，不過每日下午香港時間5時更新，發售及後日子門票，記得留意。

PokePark KANTO 官方網頁截圖

PokePark KANTO日本寶可樂園關都資訊

地點： 日本東京都稻城市矢野口4015-1（讀賣樂園內）

開幕日期： 2026年2月5日（四）

開放時間： 配合讀賣樂園營業時間（通常為 10:00 - 20:30，視季節而定）

交通：於新宿乘小田急線至読売ランド前（讀賣樂園前）站、需時約35分鐘。

