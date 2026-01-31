《咒術迴戰》第三季「死滅迴游前篇」進度來到第 5 集，在全球引發兩極爭議。日本觀眾熱衷於鑽研複雜的咒術設定，視「解謎」為樂趣；反觀歐美社群則顯得吃力，更傾向追求直觀的動作爽感，而禪院直哉更意外成為最具爭議的角色。網上大量「花生」炒作，加上製作公司 MAPPA 的神級改編，成功將原作評價普通的篇章化為收視佳作。



爭議1｜禪院直哉惡劣性格日本人極愛、卻遭歐美網民抨擊

新角色禪院直哉的登場，無疑是本季的火藥桶。他那極端自大且歧視女性的言論，在歐美論壇如 Reddit 引發集體憤怒，網民紛紛抨擊其背後的父權結構。有趣的是，日本社群卻出現了截然不同的反應，憑藉強大聲優陣容的演繹，直哉這種「渣男」屬性反而吸引了一群死忠支持者，認為他「壞得有魅力」。而禪院直哉和脹相的戰鬥，一邊碾壓一邊極度輕視對手地撥弄頭髮，被網友笑稱是「史上最不尊重對手的戰鬥」，竟成社交媒體上最新熱門meme。

爭議2｜死滅迴游規則太複雜？為何第 3 集天元解說被指是資訊量爆炸？

第 3 集關於天元的規則解說，可以說是對觀眾耐性的一大挑戰。劇中涉及大量關於「結界」、「泳者」以及死滅迴游運作的硬核設定，資訊量大得驚人。雖然動畫版以加入比較生動的畫面，日本網民熱衷於整理各種術式運作。但外國觀眾需要加配字幕去解讀這些字幕……畫面被密密麻麻的翻譯填滿，難怪會批評動畫缺乏直觀感，甚至被戲稱像在的像TED演講。

爭議3｜第4集美國叫好大讚神矩、日本網民卻劣評？

這集脹相與禪院直哉、以及乙骨憂太的交鋒，意外引發了一場美日網民之間的「審美大戰」。有趣的是，第 4 集呈現出極端「美譽日罵」的現象：歐美觀眾對 MAPPA 採取的「Web 系」作畫讚不絕口，認為誇張的形變極具動態張力；日本網民卻狠批線條過於簡化，質疑是「作畫崩壞」。後來戰火更蔓延至作品之外，歐美網民甚至反擊嘲諷：「日本人連《出租女友》這種廁紙番（暗指用來自慰、所以需要大量廁紙）都能捧到出 8、9 季，竟然還敢質疑歐美觀眾的品味？笑死！」這種文化與審美取向的直接對撞，讓本集的討論熱度遠超劇情本身。

爭議4｜禪院真希覺醒演出過激？第 5 集暴力美學是否挑戰播放尺度？

提到第 5 集的「禪院家屠殺」橋段，MAPPA 的處理手法確實令人震撼。為了呈現真希徹底覺醒後的冷酷，動畫版運用了極致的暴力美學，肢體破壞與斬首畫面毫不避諱，甚至引起日本放送倫理機構（BPO）的關注。相較於日本觀眾的擔憂，歐美網民對此評價極高，將其譽為「電影級」的視聽盛宴，認為這種流暢且充滿壓迫感的動作場面，成功將真希的復仇推向了另一個層次。

爭議5｜主角虎杖悠仁0存在感，大家只關注乙骨憂太與五條悟？

隨着劇情推進，虎杖悠仁的戲份似乎被稀釋了不少。在五條悟被封印後，劇情重心迅速轉向乙骨憂太的壓迫感以及真希的個人成長，虎杖在初期與乙骨交手後便暫時神隱。雖然日本觀眾較能適應這種多線發展的「群像劇」結構，但習慣英雄中心主義的歐美網民卻感到焦慮，頻頻詢問主角的動向，這種對角色權重的期待落差，亦是本季的一大看點。

最大爭議：討論一套原作垃圾的好與壞、討論本身根本多餘？

除了歐美與日本兩地網民的極端反應，另一種來自原作黨的聲音則更令人哭笑不得。不少看過漫畫結局的粉絲直言，「死滅迴游」篇章本質上就是「空有設定、中途崩壞」的代表。他們認為這個篇章發展到最後連作者也守不住規則，甚至出現爛尾的情況。這群網民嘲諷道：「不論 MAPPA 花多少預算去粉飾，都改不了骨子裡是垃圾的真相。討論第三季的好壞，本身就是一件沒意義的事。」這種對作品本身質量的徹底否定，成了本季最具諷刺性的焦點。