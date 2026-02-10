Pokémon 30周年短片｜Lady Gaga胖丁合唱／BlackPink Jisoo最愛牠
《Pokémon》（精靈寶可夢）誕生30年，這已經不單是遊戲界盛事，早前Pokemon在美國「NFL超級碗」（Super Bowl）黃金時段播出的 Pokemon 30 週年紀念短片「What’s Your Favorite?」（你的最愛是？），邀請了多位跨越音樂、影視及體壇的重量級巨星，包括流行天后 Lady Gaga、BLACKPINK 的 Jisoo、F1 車手 Leclerc 等，大談他們心目中的「本命」寶可夢；Lady Gaga更與她的最愛波波球合唱催眠曲。
巨星最愛是誰？Lady Gaga 與胖丁合唱？
「你有想像過 Lady Gaga 會與寶可夢同框嗎？」 在影片中，Lady Gaga 展示了她對「胖丁」（Jigglypuff／舊港稱：波波球）的熱愛。這位天后大讚胖丁擁有橫跨 12 個音域的驚人嗓音，更在錄音室與這隻粉紅圓滾滾的小可愛合唱，畫面既夢幻又搞笑。兩者同樣具備舞台魅力，這個組合簡直是天作之合！
Jisoo 是伊布控？韓流女神的可愛選擇
「BLACKPINK 的 Jisoo 為何對伊布情有獨鍾？」 另一位令網民尖叫的嘉賓絕對是 Jisoo。她對著鏡頭直言「伊布」（Eevee）跟她長得很像，特別是那種能進化成多種型態的無限可能。看著 Jisoo 跟伊布互動的表情，粉絲們大概都想立刻去捉一隻伊布回家吧？
體壇明星也瘋狂？速度與力量的寶可夢對戰
「F1 車手跟足球新星會選擇哪隻拍檔？」 除了歌星，F1 法拉利車手 Leclerc 選了與他一樣追求極速的「卡蒂狗」（Growlithe）；而巴塞球星 Lamine Yamal 則選擇了極具壓迫感的傳說寶可夢「基格爾德」（Zygarde）。這段影片將寶可夢那種「每個人都能找到專屬拍檔」的核心精神發揮得淋漓盡致。
Pokemon Card 出30週年「九連」AR拼圖卡
網上更傳出，簡體中文版及英文版 Pokemon TCG 卡牌將會推出30週年的「九連」AR拼圖卡，3月20日發售，至於日本版的更多細節，要等官方公布。
慶典只是剛開始？30 週年的後續驚喜
「接下來還有什麼慶祝活動值得我們留意？」 官方已預告這只是 30 週年慶典的序幕。除了超級碗廣告，Pokemon GO 亦同步推出「#Pokemon30 Snapshot」活動，讓全球玩家可以透過 AR 技術與心愛的寶可夢合照。身為粉絲，我們最期待的當然是接下來會否有新作或是大型實體活動的消息！